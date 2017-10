Liga prvakov: Celje Pivovarna Laško - Meškov Brest 23:22 (45')

Celjani izjemoma igrajo v rožnatih dresih

14. oktober 2017 ob 18:59,

zadnji poseg: 14. oktober 2017 ob 20:16

Celje - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško v dvorani Zlatorog igrajo tekmo Lige prvakov, njihov nasprotnik je Meškov iz Bresta.

Slovenski in beloruski prvak sta se v pretekli sezoni pomerila kar štirikrat, po dvakrat v Ligi prvakov in Ligi Seha, oba dvoboja v Ligi prvakov sta se končala z remijem.

"Zelo zanimivo je spremljati ekipo Bresta od meseca avgusta, ko smo se pomerili na pripravljalnem obračunu. Iz dneva v dan raste, ima vrhunske posameznike. Gre za ekipo, ki lahko premaga prav vsakega tekmeca v naši skupini. Pričakujem zelo zanimivo tekmo, kolikor pa vem, je na njihovo ekipo zelo velik pritisk in pričakovanje, da bodo to tekmo v Celju dobili. Upam, da bomo to izkoristili sebi v korist," je povedal trener Celja Pivovarne Laško Branko Tamše.

LIGA PRVAKOV, 5. krog

SKUPINA B

Danes ob 19.00:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - MEŠKOV BREST

-:- (18:15)

Nedelja ob 16.50:

AALBORG - PSG

Ob 18.30:

KIEL - FLENSBURG

Ob 19.00:

KIELCE - VESZPREM

Vrstni red: Veszprem 8, PSG 6, Flensburg 5, Meškov 4, Kielce 3, Aalborg, Celje Piv. Laško in Kiel po 2.

SKUPINA C

KADETTEN - SKJERN

25:24 (9:13)

Nedelja ob 17.00:

ELVERUM - GORENJE VELENJE

DINAMO BUKAREŠTA - ADEMAR LEON

Vrstni red: Skjern, Gorenje, Kadetten po 6, Elverum 4, Ademar, Dinamo 2.

