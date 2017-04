Ronaldo zrežiral preobrat Reala v Münchnu

Monaco premagal Borussio, Atletico pa Leicester

V derbiju četrtfinala nogometne Lige prvakov v Münchnu je Real z 2:1 premagal Bayern. Dvakrat je za Madridčane zadel Cristiano Ronaldo.

Največ pozornosti je bila deležna tekma med nogometaši münchenskega Bayerna in madridskega Reala. Ekipi sta se še enajstič srečali v bojih na izpadanje, razmerje je bilo do današnje tekme izenačeno 5:5, a je zdaj Real preveseil tehtnico na svojo stran.

V prvem delu igre so bili nevarnejši Nemci, malenkost so bili v prednosti tudi pri posesti žoge. V prvem polčasu bi lahko povedli že z 2:0, če ne bi Arturo Vidal zgrešil 11-metrovke.

Tekma se je začela s pritiskom Nemcev, po boljšem začetku pa so štafeto predali Špancem, ki so imeli nekaj lepih priložnosti za gol. Po prekršku Jeroma Boatenga, ki je na tla zrušil igralca Reala, je prvi zvezdnik Reala Cristiano Ronaldo dobil priložnost za prosti strel. Streljal je s 24 metrov, a ni bil dovolj natančen, žogo je poslal visoko prek vrat. V 18. minuti je bil Real veliko bližje golu, Toni Kroos je podal do Karima Benzemaja, ki je preskočil Alabo in streljal z glavo. Bayernov vratar Manuel Neuer je izjemno posredoval.

V 25. minuti so gostitelji povedli prek Vidala. 29-letni Čilenec je odlično spremljal podajo iz kota, pritekel mimo Nacha in sprožil zelo močan strel z glavo pod prečko. Vratar Reala Navas je bil nemočen.

Vidal je imel v 40. minuti priložnost za nov gol. Arjen Robben je odlično prelisičil Kroosa, našel je samega Vidala, ki pa je bil tokrat manj natančen.

Ronaldo je v 42. minuti sprožil drugi strel v okvir vrat Bayerna. S še eno izjemno obrambo se je izkazal Neuer.

Ob koncu prvega polčasa domači niso izkoristili priložnosti za zvišanje vodstva. Udarec Francka Riberyja je po sporni oceni sodnika z roko v kazenskem prostoru ustavil Dani Carvajal. Daniele Orsato je pokazal najstrožjo kazen, a je Vidal presilovito streljal, žoga je končala nad okvirjem vrat.

Kraljevi klub je ekspresno hitro po vrnitvi na zelenico Allianz Arene izenačil. Akcijo je začel Casemiro, podal je do Carvajala, ta pa je poslal oster predložek do Ronalda, ki se je odlično znašel v kazenskem prostoru. Žogo je poslal v levi kot, Neuer je tako prvič klonil.

Izjemni Neuer ubranil številne poskuse Reala

Real je napad v drugem polčasu še dodatno okrepil po tem, ko je Bayern ostal brez Javija Martineza, ki je zaradi dveh rumenih kartonov moral z igrišča. Benzema je imel v dveh minutah dve priložnosti, prvič je streljal prek vrat, drugič pa je levji delež opravil Carvajal, ki je lepo preigral nemško obrambo, podal je do Benzemaja, ki je streljal v Neuerja. Ta je fantastično ubranil bombo Ronalda po sredini gola v 75. minuti. Po številnih poskusih je Real prišel do gola v 77. minuti. Ronaldo je streljal s šestih metrov, Neuer pa tega ni mogel braniti.

Ronaldov strelski izkupiček po današnjih dveh golih zdaj znaša štiri gole v letošnji sezoni Lige prvakov. Z dvema zadetkoma pa je Ronaldo dosegel tudi svoj 100. gol v evropskih klubskih tekmovanjih.

V 82. minuti je Bayern končno sprožil strel v okvir vrat. To je bil šele drugi poskus Nemcev na celotnem srečanju. Arjen Robben je streljal z roba kazenskega prostora, žoga je šla nizko po sredini, z obrambo pa se je izkazal Navas.

Ob koncu je Neuer še enkrat moral po žogo v mrežo, a gol ni veljal, saj je bil Sergio Ramos v prepovedanem položaju.

Monaco boljši za odtenek od Borussie

Nogometaši Borussie iz Dortmunda so po včerajšnjem tragičnem dogodku, ko so jih na poti na tekmo presenetile eksplozije, na nogometno zelenico stopili prvi.

V uvodnih minutah obe ekipi nista bili napadalno razpoloženi.

V 17. minuti je imel Monaco odlično priložnost, saj je sodnik po prekršku Sokratisa Papastathopoulosa, pokazal na belo črto. Za Francoze je streljal Fabinho, obetal se je gol, saj Brazilec še nikoli ni zgrešil enajstmetrovke, odkar nosi dres Monaca. A tokrat je zgrešil vrata.

V 19. minuti je Monaco prišel do vodilnega gola. V protinapadu Monaca je veliko dela opravil Bernardo Silva, ki je žogo podal do Lemarja, ta je nato v kazenskem prostoru videl Kyliana Mbappeja, od katerega se je žoga odbila v domača vrata. Nogometaši Borussie so se upravičeno jezili, saj je bil Francoz v prepovedanem položaju.

Največjo priložnost Borussie v prvem polčasu je zapravil Šindži Kagava, podal mu je Matthias Ginter, ki je preigral Andreo Raggija. Japonec ni dobro reagiral, žogo je poslal mimo vrat.

Raggi je kasneje skušal zaposliti Radamela Falcaa v napadu, a je žogo na svojo nesrečo v lastno mrežo zabil sven Bender.

Drugi polčas so Nemci začeli agresivnejše, dodatno svežino sta dodala igralca s klopi Nuri Sahin in Christian Pulišić, popolni terenski premoči so dodali tudi napadalno učinkovitost. Po nekaj priložnostih je gol padel v 57. minuti.

Raphael Guerriero je začel akcijo po levi strani, podal je do Aubameyanga, ki je nato podaljšal do Kagave, ta pa je serviral žogo Dembeleju, ki je zlahka žogo poslal v prazno mrežo.

Monaco je v 79. minuti povišal na 3:1. Hudo napako je storil Piszczek, slabo je podajal soigralcu, žogo je prestregel 18-letni nadarjeni francoski nogometaš Mbappe, ki je stekel sam proti vratom Borussie, streljal je z okoli 20 metrov in zadel.

Nemci se niso predali, vztrajnost pa se jim je izplačala v 84. minuti. Piszczek je v kazenskem prostoru videl Kagavo, ta pa se je odlično znašel in zadel.

Na prvi četrtfinalni tekmi je Juventus nadigral Barcelono (3:0).

LIGA PRVAKOV

Četrtfinale, prve tekme

BORUSSIA DORTMUND - MONACO

2:3 (0:2)

Dembele 57., Kagava 79.; Mbappe 19., 79., Bender 35./ag

Fabinho (Monaco) je v 17. minuti zgrešil 11-metrovko.

Postavi:

Borussia Dortmund: Bürki, Bender (46./Sahin), Dembele, Guerreiro, Aubameyang, Kagava, Papastathopoulos , Piszczek, Ginter , Schmelzer (46./Pulišić), Weigl.

Monaco: Subašić , Fabinho , Jemerson , Joao Moutinho, Falcao (85./Germain), Bernardo Silva (66./Dirar), Raggi, Glik, Lemar , Mbappe, Toure.

Sodnik: Daniele Orsato (Italija)

Povratna tekma bo 19. aprila.

Danes ob 20.45:

BAYERN - REAL MADRID 1:2 (1:0)

Vidal 25.; Ronaldo 47.; 77.

Vdial je v 45. minuti zgrešil 11-metrovko.

Bayern: Neuer, Lahm, Javi Martinez , J. Boateng, Alaba, Xabi Alonso (64./Bernat), Vidal, Robben, Thiago, Ribery (66./Costa), Müller.



Real Madrid: Navas, Carvajal , Ramos, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos , Modrić, Bale (59./Asensio), Benzema, Ronaldo.

Sodnik: Nicola Rizzoli (Italija)

Povratna tekma bo 18. aprila.

ATLETICO MADRID - LEICESTER 1:0 (1:0)

Griezmann 28./11-m.

Atletico: Oblak, Juanfran, Savić, Godin, Filipe Luis, Koke, Saul Niguez, Gabi, Ferreira-Carrasco, Griezmann, Torres.



Leicester: Schmeichel, Simpson, Benalouane , Huth , Fuchs, Albrighton , Drinkwater, Ndidi, Mahrez, Vardy, Okazaki.

Sodnik: Jonas Eriksson (Švedska)

Povratna tekma bo 19. aprila.

