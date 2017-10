Roma po zaostanku z 0:2 blizu zmage v Londonu

Tekmo na Stamford Bridgeu sodil Slovenec Damir Skomina

18. oktober 2017 ob 18:47,

zadnji poseg: 18. oktober 2017 ob 22:37

Lizbona/London - MMC RTV SLO

Nogometaši Chelseaja in Rome so se v derbiju sredinih tekem 3. kroga Lige prvakov razšli brez zmagovalca (3:3). Po dvakrat sta zadela Eden Hazard in Edin Džeko.

Modri so povedli v 11. minuti, ko je David Luiz mojstrsko zadel s kakšnih 20 metrov. Luiz je najprej poskusil s podajo, ki jo je Juan Jesus izbil, a žoga je spet prišla do brazilskega branilca, ta pa jo je z natančnim strelom za levo vratnico pospravil za hrbet Allisona Beckerja.

Morata in Hazard izpeljala protinapad za 2:0

V 31. minuti se je Romi, ki je imela žogo več v nogah, ponudila izjemna priložnost za izenačenje, a je Thibaut Courtois na desni strani dobil dvoboj na "štiri oči" z Radjo Nainggolanom. Kazen za neučinkovitost je prišla v 37. minuti. Eden Hazard in povratnik po poškodbi Alvaro Morata sta izpeljala protinapad, v katerem je najprej poskusil Morata, delno blokirana žoga se je odbila do Hazarda, ki jo je za bližnjo vratnico pospravil v mrežo.

Kolarov dosegel zadetek priključka

Roma je v 40. minuti le kronala pogumno igro na Stamford Bridgeu. Aleksandar Kolarov je na levi strani "prebil" Cesarja Azpilicueto, nato ustrelil, žoga je na poti proti vratom zadela Andreasa Christensena in v loku preletela Courtoisa za 2:1.

Džeko z dvema goloma zrežiral preobrat

Roma je tudi po odmoru napadala za izenačenje, ki ga je dočakala v 64. minuti. Federico Fazio je z globinsko podajo v kazenskem prostoru domačih našel Edina Džeka, ki je nato z volejem z leve strani žogo poslal pod prečko nemočnega Courtoisa. Zares izjemen zadetek reprezentanta BiH. A to še ni bilo vse. V 70. minuti je na levi strani Tiemoue Bakayoko napravil prekršek nad Diegom Perottijem, kar je pomenilo prosti strel. Izvedel ga je Kolarov, ki je v kazenskem prostoru našeč Džeka, ta pa je z glavo še drugič ukanil Courtoisa.

Hazard z glavo izenačil

Toda odgovor Chelseaja je sledil kmalu. Po podaji Pedra je Hazard z okoli desetih metrov ustrelil z glavo in žogo poslal v mrežo z natančnim strelom za desno vratnico Beckerja. Tekmo v Londonu so sodili slovenski sodniki na čelu z Damirjem Skomino.

Remi Atletica v Bakuju

Nogometaši madridskega Atletica, za katerega je Jan Oblak branil vso tekmo, so v uvodni sredini tekmi le remizirali - brez golov - pri Qarabagu v gosteh (0:0). Qarabag je od 75. minute igral brez izključenega Dina Ndlova. Gostje so sicer imeli pobudo (posest žoge 57:43, streli v okvir vrat 5:1), a niso uspeli premagati vratarja Ibrahima Šehića. Atletico ima po treh krogih dve točki.

Drugi angleški predstavnik Manchester United gostuje pri Benfici.

V skupini B se merita Anderlecht in PSG ter Bayern in Celtic, v skupini D pa Barcelona - Olympiacos in Juventus - Sporting.

LIGA PRVAKOV



3. KROG, danes ob 20.45



Skupina A:

BENFICA - MANCHESTER UNITED 0:1 (0:0)

Rashford 64.



CSKA MOSKVA - BASEL 0:2 (0:1)

Xhaka 29., Oberlin 90.

Lestvica: MANCHESTER UNITED 2 2 0 0 7:1 6 BASEL 2 1 0 1 5:3 3 CSKA MOSKVA 2 1 0 1 3:5 3 BENFICA 2 0 0 2 1:7 0

Skupina B:

ANDERLECHT - PARIS SG 0:4 (0:2)

Mbappe 3., Cavani 44., Neymar 66., Di Maria 88.

Berić je na klopi Anderlechta.



BAYERN - CELTIC 3:0 (2:0)

Müller 17., Kimmich 29., Hummels 51.

Lestvica: PARIS SG 2 2 0 0 8:0 6 BAYERN 2 1 0 1 3:3 3 CELTIC 2 1 0 1 3:5 3 ANDERLECHT 2 0 0 2 0:6 0

Skupina C:

CHELSEA - ROMA 3:3 (2:1)

Luiz 11., Hazard 37., 75.; Kolarov 40., Džeko 64., 70.



QARABAG - ATLETICO MADRID 0:0

Jan Oblak je brani za Atletico.

Lestvica: CHELSEA 2 2 0 0 8:1 6 ROMA 2 1 1 0 2:1 4 ATLETICO MADRID 3 0 2 1 1:2 2 QARABAG 3 0 1 2 1:8 1

Skupina D:

BARCELONA - OLYMPIACOS 3:1 (1:0)

Nikolau 18./ag, Messi 61., Digne 64.; Nikolau 89.

: Pique 42./Barcelona



JUVENTUS - SPORTING 2:1 (1:1)

Pjanić 29., Mandžukić 84.; Sandro 12./ag

Lestvica: BARCELONA 2 2 0 0 4:0 6 SPORTING 2 1 0 1 3:3 3 JUVENTUS 2 1 0 1 2:3 3 OLYMPIACOS 2 0 0 2 2:5 0

