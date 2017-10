Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 7 glasov Ocenite to novico! Domen Lorbek je v svoji karieri oblekel tudi dres Estudiantesa. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Liga prvakov: Estudiantes - Petrol Olimpija 33:39 (polčas)

Trije zaporedni porazi zmajev

31. oktober 2017 ob 14:09,

zadnji poseg: 31. oktober 2017 ob 21:27

Madrid - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije se v 4. krogu Fibine Lige prvakov od 20.30 v Madridu merijo z Estudiantesom. Zmaji v tem tekmovanju še niso zmagali.

Olimpija je vodila večji del prvega polčasa (33:39), v prvi četrtini največ za sedem točk (9:16), v drugi pa za 12 točk (20:32).

Estudiantes je bil do zdaj v Fibini Ligi prvakov boljši od AEK-a v gosteh (87:79) in Rose Radom v Madridu (78:68), izgubil je le s Strasbourgom v gosteh (77:74). V močni španski ligi je nazadnje izgubil v Malagi proti Unicaji (89:70). Je pa pred tem doma premagal Barcelono 80:70.

"Estudiantes je izgubil zgolj eno tekmo v FIBA Ligi prvakov in še to zelo tesno na gostovanju v Strasbourgu. V španskem prvenstvu imajo trenutno tri poraze in dve zmagi. Na kolena so spravili tudi Barcelono. Zagotovo so absolutni favorit, saj so dobro pokriti na vseh položajih. Imajo dovolj izkušeno ekipo. Na gostovanju si želim od svojih fantov predvsem agresivno, pogumno igro brez predaje," je pred gostovanjem povedal trener Olimpije Gašper Okorn.

Ljubljančani imajo trenutno ogromno težav. Pozna se odsotnost Talorja Battla, zmaji pa so izgubili že tri tekme zapored, oziroma pet od zadnjih šestih dvobojev.

Skupina C, 4. krog, danes ob 20.30:

ESTUDIANTES - PETROL OLIMPIJA

-:- (15:22, 18:17-, -:-, -:-)



Sreda ob 18.30:

AEK ATENE - ROSA RADOM



BANVIT - BAYREUTH



Ob 20.30:

REYER VENEZIA - STRASBOURG

Lestvica: BAYREUTH 3 3 0 +32 6 REYER VENEZIA 3 2 1 +15 5 STRASBOURG 3 2 1 +15 5 ESTUDIANTES 3 2 1 +15 5 BANVIT 3 2 1 +1 5 AEK ATENE 3 1 2 -10 4 PETROL OLIMPIJA 3 0 3 -31 3 ROSA RADOM 3 0 3 -37 3

T. J.