Liga prvakov: Gorenje Velenje - Skjern 15:14 (polčas)

Gorenje še brez poraza v Ligi prvakov

1. oktober 2017 ob 16:59,

zadnji poseg: 1. oktober 2017 ob 17:37

Velenje - MMC RTV SLO

Rokometaši Gorenja iz Velenja v Rdeči dvorani gostijo danskega podprvaka, Skjern. Gre za dvoboj dveh neporaženih ekip v skupini C v Ligi prvakov, tekma se je začela ob 17. uri.

Rokometaši Velenja želijo nadaljevati zmagoviti niz, nasproti pa jim stoji prvi favorit skupine, kot je v intervjuju za MMC poudaril trener Velenja, Željko Babić.

Obe ekipi pred današnjim obračunom premoreta poln izkupiček štirih točk.

Drugi slovenski predstavnik v Ligi prvakov, Celje Pivovarna Laško, je včeraj v velikem slogu osvojil prvo zmago v novi sezoni omenjenega tekmovanja, potem ko so v Zlatorogu z 31:27 premagali favorizirane Kielce, evropske prvake iz leta 2016. Več si lahko preberete tukaj.

LIGA PRVAKOV, 3. KROG

SKUPINA C

Danes ob 17.00:

GORENJE VELENJE - SKJERN

-:- (15:14)

DINAMO BUK. - KADETTEN 29:28 (14:12)

ADEMAR LEON - ELVERUM 26:30 (10:12)

Vrstni red: Skjern in Gorenje 4, Kadetten, Ademar, Dinamo in Elverum 2.

SKUPINA B

CELJE PL - KIELCE 31:27 (16:12)

MEŠKOV BREST - VESZPREM 26:29 (12:14)

FLENSBURG - PSG 33:29 (13:14)

KIEL - AALBORG 27:26 (13:12)

Vrstni red: Veszprem 6, PSG in Flensburg 4, Celje PL, Kielce, Meškov Brest in Kiel po 2.

SKUPINA A

NANTES - RHEIN NECKAR 26:26 (15:16)

Danes:

VARDAR - ZAGREB

PICK SZEGED - KRISTIANSTAD

WISLA PLOCK - BARCELONA



Vrstni red: Vardar in RNL po 4, Barcelona in Nantes po 3, Pick Szeged 2, Kristianstad in Zagreb po 1, Wisla Plock 0.

SKUPINA D

ČEHOVSKI MEDVEDI - BEŠIKTAŠ 27:29 (17:13)

METALURG SKOPJE - SPORTING 28:27 (17:13)

Danes:

MONTPELLIER - MOTOR ZAPOROŽJE

Vrstni red: Zaporožje, Montpellier in Bešiktaš 4, Sporting in Metalurg 2, Č. medvedi 0.

D. S.