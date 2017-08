Liga prvakov: Hafnarfjördur - Maribor (postavi)

Zadišalo bi tudi po Ligi prvakov

2. avgust 2017 ob 10:07,

zadnji poseg: 2. avgust 2017 ob 19:33

Reykjavik - MMC RTV SLO

Šestič v klubski zgodovini bi si nogometaši Maribora z uspehom na Islandiji zagotovili evropsko jesen, ki bi lahko tretjič prinesla tudi Ligo prvakov. Obračun s Hafnarfjördurjem se bo začel ob 20.30.

Vijoličasti imajo v 3. predkrogu Lige prvakov prednost 1:0, ki jim jo je pred enim tednom v Ljudskem vrtu priigral Marcos Tavares. Še bolj kot izid je razlog za optimizem razmerje moči na zelenici, saj so Mariborčani v 90 minutah dokazali, da so precej boljše moštvo.

Ugoden razplet na stadionu Kaplakriki bi slovenskim prvakom zagotovil nastop vsaj v skupinskem delu Evropske lige, kar bi pomenilo šest dodatnih evropskih tekem vse tja do decembra. Vijoličasti so v tem tekmovanju že nastopili v letih 2011, 2012 in 2013.

Če bi izločil Islandce, bi bil Maribor le še eno stopničko oddaljen od tretjega nastopa v Ligi prvakov, v kateri je igral v letih 1999 in 2014. Varovanci Darka Milaniča v 4. predkrogu najverjetneje ne bodo med nosilci.

Eden izmed potencialnih nasprotnikov bi bila lahko tudi Rijeka, ki jo vodi Matjaž Kek, a morajo Hrvati še prej izločiti Red Bull iz Salzburga. Vsi udeleženci 4. predkroga Lige prvakov bodo znani nocoj.

LIGA PRVAKOV, 3. predkrog, povratne tekme

Sreda ob 20.30:

HAFNARFJÖRDUR - MARIBOR 0:1

Hafnarfjördur: Nielsen, Bodvarsson, Doumbia, P. Vidarsson, Olafsson, Valdimarsson, D. Vidarsson, Palsson, Gudnason, Lennon, Finnbogason.



Maribor: Handanović, Palčič, Rajčević, Šuler, Viler, Vrhovec, Kabha, Ahmedi, Bohar, Tavares, Zahović.

Sodnik: Peter Kralovič (Slovaška)

Šerif Tiraspol - QARABAG (AZR) 1:2 (0:1) 0:0



Sreda ob 19.00:

BATE BORISOV - SLAVIJA PRAGA 0:1

APOEL - VIITORUL CONSTANTA 0:1



Ob 20.00:

KÖBENHAVN - VARDAR 0:1



Ob 20.30:

LUDOGOREC - HAPOEL BER ŠEVA 0:2



Ob 20.45:

ROSENBORG - CELTIC 0:0

OLYMPIACOS - PARTIZAN 3:1

RIJEKA - SALZBURG 1:1

LEGIA VARŠAVA - ASTANA 1:3

NEPRVAKI, povratne tekme:

CSKA MOSKVA - AEK ATENE 2:0

VIKTORIA PLZEN - STEAUA 2:2

YOUNG BOYS - DINAMO KIJEV 1:3

AJAX - NICE 1:1

ISTANBUL B. - CLUB BRUGGE 3:3

Izidi prvih tekem so v krepkem tisku.

R. K.