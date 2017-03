Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 10 glasov Ocenite to novico! Wes Morgan (levo) je povedel Leicester v vodstvo v 27. minuti, ko je v bližini vrat z desnico preusmeril žogo v mrežo po predložku Riyada Mahreza, ki je sledil prostemu strelu. Foto: Reuters Paulo Dybala je v 41. minuti Ikerja Casillasa premagal z 11-metrovke, potem ko je Maxi Pereira v kazenskem prostoru z roko ustavil poskus Gonzala Higuaina in prejel rdeči karton. Foto: Reuters Sorodne novice Shakespeare: Lahko Leicester zmaga v Ligi prvakov? Zakaj pa ne. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Schmeichel ubranil še eno 11-metrovko - Leicester gre naprej

Juve še enkrat boljši od Porta

14. marec 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 14. marec 2017 ob 22:55

Leicester/Torino - MMC RTV SLO

Angleški nogometni prvak Leicester je na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov z 2:0 premagal Sevillo, nadomestil minimalni zaostanek s prvega srečanja in se uvrstil v četrtfinale.



Wes Morgan je povedel Leicester v vodstvo v 27. minuti, ko je v bližini vrat z desnico preusmeril žogo v mrežo po predložku Riyada Mahreza, ki je sledil prostemu strelu. Sevilla je bolje začela drugi polčas, a je Sergiu Escuderu v 53. minuti izenačenje preprečila prečka. Takoj zatem je na drugi strani na 2:0 z roba kazenskega prostora povišal Marc Albrighton.

V 74. minuti so gostje ostali brez Samirja Nasrija, ki je z glavo udaril Jamieja Vardyja in si prislužil drugi rumeni karton. Kljub igralcu manj se jim je v 80. minuti ponudila lepa priložnost za znižanje na 2:1 in s tem izenačenje skupnega izida, saj je vratar Kasper Schmeichel v kazenskem prostoru podrl Vitola. K žogi je pristopil Steven N'Zonzi, toda Danec je bil uspešnejši in še drugič v tem dvoboju ubranil 11-metrovko. Na prvi tekmi 22. februarja je pri izidu 0:0 v 13. minuti ustavil strel Joaquina Corree. Ta je imel tokrat zadnjo priložnost v 92. minuti, toda ostalo je pri 2:0 in velikem veselju domačih navijačev na stadionu King Power.

Juventus je bil med osem najboljših z eno nogo že po prvi tekmi, saj je v Portu zmagal z 2:0. Na svojem stadionu je napredovanje potrdil, slavil je z 1:0. Paulo Dybala je v 41. minuti Ikerja Casillasa premagal z 11-metrovke, potem ko je Maxi Pereira v kazenskem prostoru z roko ustavil poskus Gonzala Higuaina in prejel rdeči karton.

Osmina finala, povratni tekmi

JUVENTUS - Porto 1:0 (1:0) 2:0

Dybala 41./11-m

RK: Pereira 41./Porto

Juventus: Buffon, Dani Alves, Benatia ( 60./Barzagli), Bonucci, Alex Sandro, Khedira, Marchisio, Cuadrado ( 46./Pjaca), Dybala ( 78./Rincon), Mandžukić, Higuain.

Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Layun, Danilo Pereira, Andre Andre, Oliver Torres ( 70./Otavio), Brahimi ( 67./Jota), Andre Silva ( 46./Boly), Soares.

Sodnik: Ovidiu Alin Hategan (Romunija)



LEICESTER - Sevilla 2:0 (1:0) 1:2

Morgan 27., Albrighton 54.

RK: Nasri 74./Sevilla

Schmeichel (Leicester) je v 80. minuti ubranil 11-metrovko N'Zonziju.

Leicester: Schmeichel, Simpson, Morgan, Huth, Fuchs, Albrighton, Ndidi, Drinkwater, Mahrez ( 90./Amartey), Okazaki ( 64./Slimani), Vardy.

Sevilla: Sergio Rico, Rami, Pareja, Gabriel Mercado ( 46./Mariano), Escudero, N'Zonzi, Nasri, Sarabia ( 46./Jovetić), Iborra, Vitolo, Ben Yedder ( 68./Correa).

Sodnik: Daniele Orsato (Italija)

M. R.