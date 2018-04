Liga prvakov: Liverpool - Roma 2:0

Povratna tekma bo 2. maja

24. april 2018 ob 13:30,

zadnji poseg: 24. april 2018 ob 21:55

Liverpool - MMC RTV SLO

Torkov večer prinaša prvo polfinalno tekmo nogometne Lige prvakov med Liverpoolom in Romo. Rdeči lovijo tretjo uvrstitev v finale tega tekmovanja, Rimljani pa prvo.

Roma je zapretila prva. Že v 2. minuti je Kevin Strootman prišel do strela z roba kazenskega prostora, a je Lorius Karius brez težav ukrotil strel. Na drugi strani je malo kasneje poskusil Mo Salah, vendar je bil Allison Becker na mestu.

Kolarov v 18. minuti stresel prečko

Nadaljevanje je prineslo dinamično predstavo na obeh straneh, a brez večjih priložnosti. V 16. minuti se je pri domačih poškodoval Alex Oxlade-Chamberlain, tako da ga je zamenjal Georginio Wijnaldum. V 18. minuti je Aleksander Kolarov sprožil s približno 20 metrov, Karius je slabo posredoval, saj mu je žoga ušla med rokama, a ga je rešila prečka.

Mane nenatančen, Becker ustavil Salaha

Liverpool je v nadaljevanju prevzel pobudo. V 28. minuti se je Sadio Mane v bliskovitem protinapadu sam prebil pred Beckerja, a je z leve strani meril čez vrata. Mane je imel že malo kasneje še eno priložnost, a je bil prav tako nenatančen. Že v naslednjem napadu je poskusil še Salah, a je bil Becker na mestu. V 34. minuti je Mane sicer zatresel mrežo, a je bil zadetek upravičeno razveljavljen zaradi ofsajda.

Mojstrovina Salaha za 1:0, prečka Lovrena

A že v naslednji minuti je Liverpool povedel z golom Salaha. Egipčan je na robu kazenskega prostora prejel žogo, nato pa jo z diagonalnim strelom milimetrsko natančno poslal za hrbet Beckerja. Žoga se je v mrežo odbila od prečke. Malo kasneje bi lahko Liverpool povedel z 2:0, saj je Dejan Lovren po podaji iz kota stresel prečko. Liverpool je pritiskal za drugi zadetek, medtem ko se je Roma z velikimi težavami branila.

Salah udaril še drugič

In ko je že kazalo, da se bodo Rimljani ubranili velikega pritiska, je v prvi minuti sodnikovega podaljška Liverpool izpeljal še en bliskovit protinapad, v katerem sta si Roberto Firmino in Salah izmenjala dvojno podajo, tako da je slednji pritekel pred Beckerja in žogo mojstrsko spodkopal čezenj za 2:0. Statistika prvega polčasa: posest žoge 59:41, streli 12:3, v okvir vrat 7:1 - vse za Liverpool.

LIGA PRVAKOV

POLFINALE, prvi tekmi

Danes ob 20.45:

LIVERPOOL - ROMA 2:0 (2:0)

Salah 35., 45.

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold , Lovren, Van Dijk, Robertson, Oxlade-Chamberlain (18./Wijnaldum), Henderson, Milner, Salah, Firmino, Mane.



Roma: Alisson Becker, Florenzi, Manolas, Jesus , Fazio, Kolarov, De Rossi, Strootman, Nainggolan, Džeko, Ünder (46./Schick).



Sodnik: Felix Brych (Nemčija)

Povratna tekma bo 2. maja.



Sreda ob 20.45:

BAYERN - REAL MADRID



Verjetni postavi:



Bayern: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Javi Martinez, Müller, James Rodriguez, Robben, Ribery, Lewandowski.



Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modrić, Kroos, Isco, Benzema, Ronaldo.



Sodnik: Björn Kuipers (Nizozemska)

Povratna tekma bo 1. maja. Finale bo 26. maja v Kijevu.

