Čudež v Rimu: Roma po 3:0 izločila Barcelono!

10. april 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 10. april 2018 ob 22:38

Manchester,Rim - MMC RTV SLO

Nogometaši Rome so pripravili enega izmed največjih preobratov v zgodovini Lige prvakov, saj so na povratni četrtfinalni tekmi v Rimu s 3:0 premagali Barcelono in izničili zaostanek s prvega srečanja z 1:4.



Manchester City je še drugič ugnal Liverpool (2:1).



Pred začetkom obračunov sta prednost treh golov s prve tekme branila Liverpool (3:0) in Barca (4:1).

Na Etihadu je City že v 2. minuti dobil krila z zadetkom Gabriela Jesusa po akciji Fernandinha in Raheema Sterlinga. Brazilec je zadel z nizkim strelom. V 42. minuti so bili gostitelji blizu vodstva z 2:0. Bernardo Silva je močno streljal z levico, Dejan Lovren pa je žogo z glavo preusmeril v vratnico.

Minuto pozneje se je mreža že zatresla, a je sodnik Antonio Mateu Lahoz nepravilno razveljavil zadetek Leroya Saneja. Dosodil je nedovoljen položaj Nemca, toda žoge se je pred Sanejem zadnji dotaknil James Milner, zato je bila njegova odločitev napačna. Zaradi ugovarjanja ob odhodu v slačilnico je trener Cityja Pep Guardiola prejel rdeči karton. Liverpool je imel v prvem polčasu težave s prehodom v protinapade.



Gostje so bili uspešnejši v 56. minuti, ko je po nekaj odbitih žogah z leve strani streljal Mohamed Salah in izenačil. Na podoben način je Roberto Firmino v 77. minuti zadel za vodstvo Liverpoola z 1:2.



Tudi v Rimu je Roma hitro povedla, v 6. minuti je Edin Džeko v polno meril iz bližine po globinski pod

aji Danieleja De Rossija. Rimljani so si od odmora priigrali še tri lepe priložnosti prek Džeka in Patrika Schicka. Češki napadalec je v 13. minuti po strelu iz kota z glavo streljal za las čez vrata, v 29. minuti pa prav tako z glavo malo mimo vrat. V 37. minuti se je po strelu Džeka z glavo izkazal Marc Andre ter Stegen, ki je uspel izbiti žogo izpod prečke. Barcelona v prvem polčasu se ni preveč naprezala.

V 58. minuti so se domači navijači znova veselili. Po prekršku Gerarda Piqueja nad De Rossijem je sodnik Clement Turpin pokazal na 11-metrovko, De Rossi pa jo je tudi uspešno izvedel, tako da je bilo na Olimpicu pred zadnje pol ure še vse odprto. In res, v 82. minuti je Roma zadela še enkrat. Iz kota je podal Cengiz Ünder, na bližnji vratnici pa je žogo z glavo za hrbet ter Stegna preusmeril Kostas Manolas.

Četrtfinale, povratni tekmi:

Manchester City - LIVERPOOL 1:2 (1:0) 0:3

Gabriel Jesus 2.; Salah 56., Firmino 77.

Manchester City: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Bernardo Silva, De Bruyne, Fernandinho, Sane, David Silva, Sterling, Gabriel Jesus.

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, van Dijk, Lovren, Robertson, Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum, Milner, Mane, Firmino, Salah.



Sodnik: Antonio Mateu Lahoz (Španija)



ROMA - Barcelona 3:0 (1:0) 1:4

Džeko 6., De Rossi 58./11-m, Manolas 82.



Roma: Alisson Becker, Juan Jesus, Manolas, Fazio, Kolarov, Strootman, De Rossi, Nainggolan, Florenzi, Džeko, Schick.

Barcelona: ter Stegen, Nelson Semedo, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Sergi Roberto, Busquets, Rakitić, Iniesta, Suarez, Messi.



Sodnik: Clement Turpin (Francija)

V odebeljenem tisku sta izida prvih tekem.

M. R.