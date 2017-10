Liga prvakov: Maribor - Liverpool 0:4

Obe ekipi še brez zmage

17. oktober 2017 ob 15:52,

zadnji poseg: 17. oktober 2017 ob 21:51

Maribor - MMC RTV SLO

Odštevanja je konec. Nogometaši Maribora se v 3. krogu Lige prvakov merijo s slovitim Liverpoolom, petkratnim evropskim prvakom, ki je v Ljudski vrt prišel kot veliki favorit.

Z izjemo znova poškodovanega Luke Zahovića trener Maribora Milanič lahko računa na vse svoje varovance. V začetno enajsterico Maribora se je vrnil steber obrambe Marko Šuler. Milanič je v prvo postavo nekoliko presenetljivo uvrstil napadalnega Martina Kramariča namesto bolj defenzivnega vezista Aleksa Pihlerja.

Firmino zadel že v četrti minuti

Liverpool je hitro pokazal zobe, saj je že v 4. minuti povedel. Mitja Viler je na desni strani izgubil žogo, do katere se je dokopal Mohamed Salah, ki je potegnil proti kazenskemu prostoru domačih. Marko Šuler ga z drsečim štartom ni uspel ustaviti, tako da je Egipčan podal v sredino kazenskega prostora, kjer je osamljeni Roberto Firmino z nekaj metrov zatresel prazno mrežo. Malo kasneje je James Milner sprožil z roba kazenskega prostora, a je bil Jasmin Handanović na mestu.

Coutinho in Salah dotolkla Maribor

Maribor je kljub hladnemu tušu poskušal tudi z napadalnimi akcijami, a ni uspel resneje ogroziti Lorisa Kariusa. Zato pa je na drugi strani Liverpool povišal vodstvo. V 13. minuti je namreč James Milner z desne strani povratno podal do vtekajočega Philippa Coutinha, ki je z okoli 14 metrov poslal žogo za hrbet Handanovića in tako zaključil "šolski" protinapad. Liverpool je v prve četrt ure pokazal svojo moč. Prevladoval je na zelenici Ljudskega vrta v vseh elementih igre, medtem ko domači nikakor niso prišli do "zraka" oziroma je bil pritisk redsov v vseh linijah prevelik. Po novi izgubljeni žogi Maribora na sredini igrišča je Liverpool v 19. minuti izpeljal še en protinapad, v katerem je Firmino z globinsko podajo našel vtekajočega Salaha, ki je z desne strani zatresel malo mrežico Handanovića. Vijoličasti so bili razbiti, trener Milanič je ob robu igrišča z gestikuliranjem skušal spodbuditi svoje varovance.

Liverpool ni popuščal

Po šokantnem začetku je Maribor v 28. minuti izpeljal obetavno akcijo, ki jo je s strelom z roba kazenskega prostora zaključil Mitja Viler, a je bil Karius na mestu. Na drugi strani Liverpool kljub visokemu vodstvu ni popuščal. Novo "matno" akcijo je izpeljal v 40. minuti, ko je Alberto Moreno z leve strani poslal predložek v sredino kazenskega prostora, kjer je vtekajoči Salah zabil za 4:0. Maribor je v 43. minuti prišel do prostega strela z okoli 30 metrov. Valon Ahmedi je poslal predložek v kazenski prostor, kjer je Šuler streljal z glavo, a ni bil natančen. Statistika prvega polčasa govori o veliki premoči Liverpoola, ki bi lahko dosegel še kakšen gol več. Posest žoge 62:38, streli 11:4, streli v okvir vrat 8:2.

Po atomskem prvem delu s strani Liverpoola je tempo v drugem nekoliko padel.

LIGA PRVAKOV, 3. krog

Skupina E, danes ob 20.45

MARIBOR - LIVERPOOL 0:4 (0:4)

Firmino 4., Coutinho 13., Salah 19., 40.

Maribor: Handanović, Milec , Rajčević, Šuler, Viler, Kabha, Vrhovec, Ahmedi, Kramarič, Bohar, Tavares.



Liverpool: Karius, Moreno, Lovren, Matip, Alexander-Arnold, Milner, Wijnaldum, Can, Salah, Coutinho, Firmino.



Sodnik: Viktor Kassai (Madžarska)

SPARTAK MOSKVA - SEVILLA 1:1 (1:1)

Promes 18.; Kjär 30.

Lestvica: SEVILLA 2 1 1 0 5:2 4 LIVERPOOL 2 0 2 0 3:3 2 SPARTAK MOSKVA 2 0 2 0 2:2 2 MARIBOR 2 0 1 1 1:4 1

A. V.