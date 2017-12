Liga prvakov: Maribor - Sevilla 1:0

Sevilla je lahko še prva v skupini

6. december 2017 ob 13:00,

zadnji poseg: 6. december 2017 ob 21:30

Maribor - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora svojo tretjo sezono v elitni Ligi prvakov zaključujejo s tekmo proti Sevilli. Vijoličasti igrajo za čast in ugled kluba, saj so že izgubili možnosti za napredovanje.

Na drugi strani so Španci ob zmagi v Mariboru lahko še prvi v skupini E, če Liverpool na svoji zelenici ne premaga Spartaka iz Moskve. Španci so na prvi tekmi popolnoma nadigrali Maribor in slavili s 3:0. Absolutni favoriti so tudi nocoj, vendar trener Darko Milanič pogumno napoveduje napad na zmago.

Pritisk Seville, a vodstvo Maribora

Začetek tekme je pripadel Sevilli, ki je prevzela pobudo in žogo držala v svoji posesti na polovici Maribora. A kljub pritisku gostov je povedel Maribor. V 10. minuti je namreč Blaž Vrhovec z dolgo podajo na desnem krilu v ogenj poslal Martina Milca, ki se je mojstrsko otresel španskega branilca, nato pa podal na drugo vratnico, kjer je osamljeni Marcos Tavares z glavo mojstrsko dosegel svoj premierni gol v Ligi prvakov. Izjemna poteza "brazilskega Slovenca".

Tudi po zadetku je imela Sevilla žogo več v nogah, Maribor pa je znova zapretil v 18. minuti, ko je po še enem predložku Milca z glavo streljal Aleks Pihler. Strel je za manj kot meter zletel mimo desne vratnice Rica. Kljub premoči gostov pa ti niso uspeli resneje ogroziti Jasmina Handanovića. Na drugi strani je Tavares v 32. minuti na levi strani lepo našel Damjan Boharja, ki je sprožil po tleh, a je bil Rico na mestu. Pritisk Seville ni prav nič popuščal, a pretili so tudi Mariborčani. V 42. minuti je Tavares nevarno streljal s približno devetih metrov, a zgrešil okvir vrat.

Tesen poraz mladih Mariborčanov

V obračunu ekip do 19 let je Sevilla v Lendavi z golom Genara v 91. minuti minimalno slavila z 1:0. Maribor je igral v naslednji postavi: Stopajnik, Hodžić, Žgajner, Štusej (74./Horvat), Verhovčak, Grajfoner, Koblar, Ogrinec, Kukovec, Žugelj (91./Šlamberger), Kolmanič. Trener: Muamer Vugdalić.

LIGA PRVAKOV

6. KROG, skupina E, danes ob 20.45



MARIBOR - SEVILLA 1:0 (1:0)

12.000; Tavares 10.

Maribor: Handanović, Milec, Šuler, Billong, Viler, Vrhovec, Kabha, Pihler , Bajde, Bohar, Tavares.



Sevilla: Rico, Mercado, Kjär, Lenglet, Krohn-Dehli, Escudero, Pizarro, Banega, Sarabia, Correa, Ben Yedder.

Sodnik: Ovidiu Hategan (Romunija)

LIVERPOOL - SPARTAK MOSKVA 3:0 (-:-)

Coutinho 4./11-m, 15., Firmino 18.

Lestvica: LIVERPOOL 5 2 3 0 16:6 9 SEVILLA 5 2 2 1 11:11 8 SPARTAK MOSKVA 5 1 3 1 9:6 6 MARIBOR 5 0 2 3 2:15 2

Skupina F

ŠAHTAR - MANCHESTER CITY 1:0 (-:-)

Bernard 26.

FEYENOORD - NAPOLI 0:1 (-:-)

Zielinski 2.

Lestvica: MANCHESTER CITY * 5 5 0 0 13:3 15 ŠAHTAR 5 3 0 2 7:8 9 NAPOLI 5 2 0 3 10:9 6 FEYENOORD 5 0 0 5 3:13 0 * - v osmini finala



Skupina G

PORTO - MONACO 1:0 (-:-)

Aboubakar 9.

RB LEIPZIG - BEŠIKTAŠ 0:1 (-:-)

Negredo 10./11-m

Kampl je začel tekmo.

Lestvica: BEŠIKTAŠ * 5 3 2 0 9:4 11 PORTO 5 2 1 2 10:8 7 RB LEIPZIG 5 2 1 2 9:9 7 MONACO 5 0 2 3 4:11 2 * - v osmini finala



Skupina H

REAL MADRID - BORUSSIA (D) 2:0 (-:-)

Mayoral 8., Ronaldo 12.

TOTTENHAM - APOEL 1:0 (-:-)

Llorente 20.

Lestvica: TOTTENHAM * 5 4 1 0 12:4 13 REAL MADRID * 5 3 1 1 14:5 10 BORUSSIA (D) 5 0 2 3 5:10 2 APOEL 5 0 2 3 2:14 2 * - v osmini finala

R. K., A. V.