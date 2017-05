Liga prvakov: Monaco - Juventus 0:0

Sijajen napad gostiteljev proti granitni obrambi Torinčanov

3. maj 2017 ob 20:45,

zadnji poseg: 3. maj 2017 ob 20:46

Monte Carlo - MMC RTV SLO

Na prvi tekmi polfinala Lige prvakov se merita Monaco in Juventus. Stara dama v evropskih pokalih na enajstih srečanjih še nikoli ni izpadla proti francoskim klubom.

Nogometaši iz kneževine, ki so na dobri poti, da si zagotovijo osmi naslov francoskega prvaka (prvega po letu 2000), letos navdušujejo z izjemnimi predstavami in številnimi zadetki. V domačem prvenstvu so jih dosegli že 95, v Ligi prvakov pa so na zadnjih štirih tekmah vselej po trikrat zatresli mrežo.

Juventus se bliža rekordnemu šestemu zaporednemu naslovu v Serie A, v Evropi pa je bil do zdaj na vrhu dvakrat - leta 1985 in 1996. Monaco je le enkrat igral v finalu, ko je leta 2004 boj za lovoriko izgubil proti Mourinhovemu Portu.

Kluba sta se v Ligi prvakov do zdaj pomerila dvakrat, obakrat je bil zmagovalec Juventus. Leta 1998 v polfinalu, leta 2015 pa v četrtfinalu (1:0 v Torinu, 0:0 v Monte Carlu).

Polfinale, prvi tekmi, danes ob 20.45:

MONACO - JUVENTUS 0:0 (-:-)



Monaco: Subašić, Dirar, Glik, Jemerson, Sidibe, Bakayoko, Fabinho, Bernardo Silva, Lemar, Falcao, Mbappe.



Juventus: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Dani Alves, Alex Sandro, Marchisio, Pjanić, Dybala, Mandžukić, Higuain.



Sodnik: Antonio Mateu Lahoz (Španija)



Povratna tekma bo 9. maja ob 20.45.

Odigrano v torek:

REAL MADRID - ATLETICO MADRID 3:0 (1:0)

Ronaldo 10., 73., 86.

Povratna tekma bo 10. maja ob 20.45.



Finale bo 3. junija v Cardiffu.

A. G.