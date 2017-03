Liga prvakov: Napoli - Real Madrid 1:2; Arsenal - Bayern 1:2

Neapeljčani lovijo prvi preboj v četrtfinale

7. marec 2017 ob 20:06,

zadnji poseg: 7. marec 2017 ob 22:14

Neapelj/London - MMC RTV SLO

Torkov večer prinaša prvi povratni tekmi osmine finala nogometne Lige prvakov. Real Madrid in Bayern imata lepo prednost s prvih srečanj.

Madridčani proti Napoliju branijo zmago s 3:1, medtem ko je Bayernova prednost še večja. Bavarci gostujejo pri Arsenalu z lepo popotnico, prednostjo 5:1. Zato bi bilo vse drugo razen napredovanja Reala in Bayerna presenečenje.

Hamšik in Mertens izigrala obrambo Reala

Napoli je pritisnil proti vratom Reala že od prve minute naprej. Terensko premoč je kronal v 24. minuti, ko je Marek Hamšik na levi strani lepo podal do vtekajočega Driesa Mertensa, slednji pa je nato z diagonalnim strelom v "malo mrežico" matiral Keylorja Navasa.

Ronaldo stresel vratnico

Real je bil v 28. minuti blizu izenačenja. Cristiano Ronaldo se je v protinapadu prebil pred vratarja Pepeja Reino, nato pa sprožil z desne strani, a mu je veselje preprečila vratnica.

Tudi Mertensu veselje preprečila vratnica

Na drugi strani je tudi Real rešila vratnica. V 37. minuti se je namreč do žoge v kazenskem prostoru gostov dokopal Mertens in sprožil iz obrata. Žoga se je od zunanjega dela leve vratnice odbila nazaj v polje. Napoli je še naprej pritiskal, a se je Real uspešno branil.

Kroos in Ramos zrežirala preobrat

Gostje so drugi polčas začeli precej bolj agresivno in v 51. minuti prišli do zadetka. Iz kota je podal Toni Kroos, pred vrati pa je bil z glavo najspretnejši Sergio Ramos. Naveza Kroos-Ramos je pet minut kasneje "ponovila" vajo, le da z desne strani. Kroos je podal iz kota, Ramos je bil spet najvišji v kazenskem prostoru, na smolo domačih pa je žoga po strelu kapetana Reala zadela še Mertensa in končala za hrbtom Reine.

Slalom Walcotta za vodstvo Arsenala

Na drugi tekmi dneva je Arsenal povedel v 20. minuti. Theo Walcott se je po desni strani prebil v kazenski prostor Bayerna, pri čemer je ušel trem igralcem, nato pa je silovito za prvo vratnico sprožil pod prečko Manuela Neuerja, ki bi morda lahko posredoval bolje, saj mu je žoga ušla v mrežo med rokama. Topničarji so bili tudi v nadaljevanju pričakovano aktivnejši, skušali so zabiti še drugi gol, ki bi tekmi prinesel dodatno dinamiko, medtem ko so Münchenčani bolj ali manj prežili na protinapade. Varovanci Carla Ancelottija niso resneje ogrozili vrat Davida Ospine.

Koscielny izključen, Lewandowski v polno

V 50. minuti je Mats Hummels zatresel domačo mrežo, a je bil v očitnem ofsajdu, zato gol upravičeno ni bil priznan. Malo kasneje pa vendarle zadetek za Bayern. Robert Lewandowski je v dvoboju z Laurentom Koscielnyjem "hitro" padel, grški sodnik Sidiropoulos pa je pokazal na belo točko. Ob tem je Koscielny prejel rumeni karton, v nadaljevanju zaradi ugovarjanja še enega, tako da je moral v 53. minuti z igrišča. Enajstmetrovko je zanesljivo izvedel Lewandowski sam.

Bayern je v 68. minuti kronal

NOGOMET

LIGA PRVAKOV

OSMINA FINALA, povratne tekme

Danes ob 20.45:

NAPOLI - REAL MADRID 1:2 (1:0) 1:3

Mertens 24.; Ramos 51., 57.

Napoli: Reina, Hysaj, Raul Albiol, Koulibaly, Ghoulam, Diawara, Allan (56./Rog), Hamšik, Jose Callejon, Mertens, Insigne (70./Milik).

Real Madrid: Navas, Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modrić, Bale (68./Vazquez), Benzema, Ronaldo.

Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)

ARSENAL - BAYERN 1:2 (1:0) 1:5

Walcott 20.; Lewandowski 55./11-m, Robben 68.

: Koscielny 53./Arsenal

Arsenal: Ospina, Bellerin, Mustafi, Koscielny , Monreal, Ramsey (72./Coquelin), Xhaka, Oxlade-Chamberlain, Walcott , Sanchez (73./Perez), Giroud (72./Özil).

Bayern: Neuer, Alaba , Hummels, Javi Martinez , Rafinha, Alcantara, Xabi Alonso, Vidal, Ribery, Robben, Lewandowski.

Sodnik: Anastasios Sidiropoulos (Grčija)

Sreda ob 20.45:

BORUSSIA DORTMUND - BENFICA 0:1

BARCELONA - PARIS SG 0:4



Torek, 14. marca, ob 20.45:

JUVENTUS - PORTO 2:0

LEICESTER - SEVILLA 1:2



Sreda, 15. marca, ob 20.45:

MONACO - MANCHESTER CITY 3:5

ATLETICO MADRID - BAYER LEVERKUSEN 4:2

(Oblak; Kampl)

V odebeljenem tisku je izid prvih tekem. Žreb četrtfinala bo 17. marca v Nyonu.

A. V.