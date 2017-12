Liga prvakov: Petrol Olimpija - Banvit

Zmaji v gosteh nudili dober odpor

19. december 2017 ob 18:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Petrola Olimpije v 9. krogu Lige prvakov gostijo turški Banvit, ki ga vodi slovenski trener Sašo Filipovski, zanj pa igra tudi slovenski reprezentant Gašper Vidmar.

V Bandirmi so bili Ljubljančani zelo blizu velikega presenečenja, a so se Turki izvlekli v podaljšek. Po dodatnih petih minutah so bili boljši s 87:83. Banvit si deli prvo mesto v skupini C s petimi zmagami in tremi porazi, medtem ko je Olimpija s tremi zmagami na predzadnjem mestu.

"Banvit je odlična ekipa, ki igra dobro košarko. Mislim, da so favoriti srečanja, ampak dokazali smo že na prejšnjih tekmah, da favoriti ne zmagujejo vedno. Na parketu bomo pokazali vse, kar znamo, potem pa bomo videli, če je to dovolj za presenečenje. V srečanje lahko gremo sproščeni in z upanjem, da odigramo dobro tekmo. Dobro se bomo pripravili na nasprotnika in upam, da čim bolje regenerirali," je pred tekmo dejal Devin Oliver.

KOŠARKA (M)



LIGA PRVAKOV



SKUPINA C, 9. krog



Danes ob 18.30:

PETROL OLIMPIJA - BANVIT

-:- (-:-, -:-, -:-, -:-)



Sreda ob 20.00:

ROSA RADOM - ESTUDIANTES



Ob 20.30:

STRASBOURG - BAYREUTH



Ob 21.30:

AEK ATENE - REYER VENEZIA

Lestvica: REYER VENEZIA 8 5 3 +10 13 BANVIT 8 5 3 +26 13 BAYREUTH 8 5 3 +24 13 STRASBOURG 8 5 3 +31 13 ESTUDIANTES 8 4 4 +7 12 AEK ATENE 8 4 4 +10 12 PETROL OLIMPIJA 8 3 5 -44 11 ROSA RADOM 8 1 7 -64 9

