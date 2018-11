Hrovat neusmiljen do nekdanjih soigralcev - nov poraz Olimpije

13. november 2018 ob 19:30

Košarkarji Petrola Olimpije so v 6. krogu Lige prvakov doživeli peti poraz. V Stožicah so na tretji tekmi v štirih dneh še tretjič izgubili, nemški predstavnik Bayreuth je bil boljši s 76:67.

Pred zadnjo četrtino so varovanci Zorana Martića še vodili (49:47), nato pa so bili gostje boljši, domači so naredili preveč napak in zmaga je odšla v Nemčijo.

Dobre štiri minute pred koncem je De'Mon Brooks s trojko povišal vodstvo Bayreutha na 58:63, kar je bila dotedaj njegova najvišja prednost. Nato je Ljubljančanom ponagajal še nekdanji soigralec Gregor Hrovat. Ukradel je žogo in po protinapadu zabil za 59:65. Sledila je še njegova trojka za 59:68.

Nekaj upanja je Olimpiji vlil uspešen met izza črte Mihe Lapornika, s katerim je znižal na 64:68, vendar je z enako mero odgovoril Lukas Meisner. Sledil je zgrešeni met Aleksandra Lazića in dva Lapornika ter na drugi strani nova trojka, s katero je Bastian Doreth zapečatil usodo slovenskih prvakov (64:74).

Lapornik je bil s 17 točkami najboljši strelec Olimpije, po 14 sta jih prispevala Mirza Begić in Scottie Reynolds, ki je dodal 10 podaj. Lazić je zbral 9 točk in 14 skokov. Pri gostih je Brooks v statistiko vpisal 13 točk, Hrovat in Adonis Thomas po 12.

Po prvem polčasu je Olimpija vodila z 39:37, najboljša strelca do odmora sta bila Lapornik in Begić, ki sta dosegla po 10 točk.

Ljubljančani so tekmo odprli z vodstvom s 4:0, nato so vodili Nemci s 4:8. Razlika štirih točk je bila tudi na koncu prve četrtine (14:18). V drugi je Olimpija po slabih treh minutah izenačila s prvimi točkami Reynoldsa, ko je zadel trojko za 24:24. Tudi Lapornik je bil nato uspešen izza črte (27:27), gostitelji pa so v nadaljevanju povedli z 31:27. S trojko Lazića je prednost narasla še za točko (39:34), izid polčasa pa je postavil David Stockton, sin nekdanjega velezvezdnika v Ligi NBA Johna Stocktona.

V soboto so Ljubljančani v Ligi ABA pred domačimi gledalci izgubili proti Crveni zvezdi (60:83), dan pozneje pa jih je na državnem prvenstvu Šenčur GGD porazil s 85:62.

Na zadnji tekmi v Ligi prvakov je Olimpija v sredo prav tako v Stožicah z 88:97 klonila pred litovskim Neptunasom.



Skupina D, 6. krog:

PETROL OLIMPIJA - BAYREUTH

67:76 (14:18, 25:19, 10:10, 18:29)

NEPTUNAS - PROMITHEAS

82:83



Sreda ob 20.30:

OOSTENDE - BEŠIKTAŠ



VIRTUS BOLOGNA - STRASBOURG

Lestvica:

PROMITHEAS PATRAS 6 5 1 11 VIRTUS BOLOGNA 5 5 0 10 STRASBOURG 5 4 1 9 NEPTUNAS 6 3 3 9 ----------------------------------- BAYREUTH 6 2 4 8 PETROL OLIMPIJA 6 1 5 7 BEŠIKTAŠ 5 1 4 6 OOSTENDE 5 1 4 6

