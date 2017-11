Liga prvakov: Petrol Olimpija - Reyer Venezia (1. četrtina)

Slovenski prvak proti italijanskemu

7. november 2017 ob 18:23,

zadnji poseg: 7. november 2017 ob 18:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 5. krogu FIBA Lige prvakov se aktualni slovenski prvak, Petrol Olimpija, meri z aktualnim italijanskim prvakom , ekipo Umana Reyer iz Benetk.

Gostje so v omenjenem tekmovanju zabeležili zgolj en poraz in sicer z grškim AEK-om po podaljšku. Ljubljančani pa so dosegli le eno zmago, prejšnji teden so bili boljši od Estudiantesa.

"Benetke so med favoriti naše skupine, saj so italijanski prvak in tudi trenutno kotirajo visoko v italijanskem prvenstvu. Ob Milanu in Torino so Benetke tiste, ki iščejo pot do naslova prvaka. Benečani so močna zasedba, ki ima izkušene igralce, ki so že igrali širom Evrope po renomiranih klubih. Čaka nas velik izziv. So dobri strelci z zunanjih položajev in igrajo agresivno v obrambi. V kolikor želimo do zmage, ki je seveda cilj pred tekmo, bomo morali odigrati izjemno zbrano," je povedal Gašper Okorn pred tekmo.

LIGA PRVAKOV, 5. KROG

Danes ob 18.30 (Stožice):

PETROL OLIMPIJA - REYER VENEZIA

Ob 20.30:

BAYREUTH - ESTUDIANTES



STRASBOURG - AEK ATENE



Sreda ob 18.30:

ROSA RADOM - BANVIT

Lestvica: REYER VENEZIA 4 3 1 +26 7 BAYREUTH 4 2 1 +21 7 BANVIT 4 3 1 +12 7 ESTUDIANTES 4 2 2 +9 6 STRASBOURG 4 2 2 +4 6 AEK ATENE 4 2 2 -6 6 PETROL OLIMPIJA 4 1 3 -25 5 ROSA RADOM 4 0 4 -41 4

