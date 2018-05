Liga prvakov, polfinale, povratna tekma: Real Madrid - Bayern

Real po tretji zaporedni finale

1. maj 2018 ob 19:03,

zadnji poseg: 1. maj 2018 ob 20:43

Madrid - MMC RTV SLO

Nocoj bo znan prvi finalist Lige prvakov. Real na Santiago Bernabeuu pričakuje Bayern, v prednosti so gostitelji, ki so na prvi tekmi slavili z 2:1.

Bayern je pod vodstvom Juppa Heynckesa pred petimi leti osvojil Ligo prvakov, vse od tiste sezone naprej pa je izpadel proti španskim ekipam, prav lani so jih v četrtfinalu izločili nogometaši Reala. Zinedine Zidane pa na klopi Reala ne pozna poraza v izločilnih bojih Lige prvakov.

Gostje bodo v Madridu igrali oslabljeni. Manjkalo bo pet nogometnih zvezdnikov Bayerna, med njimi tudi Jerome Boateng in vratar Manuel Neuer. Kljub temu verjamejo, da lahko premagajo najuspešnejši klub v zgodovini te prestižne lige.

"Prepričan sem, da bomo tudi tokrat zelo neugoden tekmec. Proti Juventusu je Real doma skoraj zaigral ogromno prednost. Tudi na tem stadionu lahko zmagamo," je pred tekmo povedal Heynckes.

Tudi trener Reala ima nekaj težav s poškodbami nogometašev, a vseeno bodo misli pred domačimi gledalci osredotočene le na zmago: "Vsi se zavedamo, da je to izjemno pomembna tekma. Ničesar ne bomo spreminjali. Želimo zmagati tudi na povratni tekmi. Naš cilj je, da dosežemo hiter zadetek, potem nam bo lažje. Finalne tekme so vedno neverjetne in seveda želimo biti tretjič zapored zraven."

LIGA PRVAKOV

POLFINALE, povratna tekma

Danes ob 20.45:

REAL MADRID - BAYERN 2:1

Real Madrid: Navas, Vazquez, Varane, Ramos, Marcelo, Kovačić, Modrić, Kroos, Asensio, Benzema, Ronaldo.



Bayern: Ulreich, Kimmich, Süle, Hummels, Alaba, Tolisso, James Rodriguez, Thiago, Müller, Ribery, Lewandowski.



Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)





Sreda ob 20.45:

ROMA - LIVERPOOL 2:5



Verjetni postavi:



Roma: Alisson Becker, Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov, Florenzi, De Rossi, Nainggolan, Strootman, Schick, Džeko.



Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Wijnaldum,Henderson, Milner, Salah, Firmino, Mane.

Sodnik: Damir Skomina (Slovenija)

V krepkem sta izida prvih tekem.

Finale bo 26. maja v Kijevu.

D. S.