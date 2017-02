Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Angel Di Maria je v 18. minuti PSG popeljal v vodstvo s prostega strela. Foto: Reuters Sorodne novice Emery želi tudi brez Silve in Motte presenetiti Barcelono Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Liga prvakov: PSG - Barcelona 4:0, Benfica - Borussia (D) 1:0

Povratni tekmi 8. marca

14. februar 2017 ob 20:29,

zadnji poseg: 14. februar 2017 ob 22:15

Pariz/Lizbona - MMC RTV SLO

S tekmama PSG - Barcelona in Benfica - Borussia Dortmund se je ob 20.45 začela osmina finala Lige prvakov v nogometu.

V Parizu trenutno vodijo gostitelji z 4:0. V 18. minuti je s prostega strela prek živega zidu zadel Angel Di Maria, v 40. pa je po izgubljeni žogi Lionela Messija na sredini igrišča z diagonalnim strelom nekoliko z desne strani kazenskega prostora na 2:0 povišal Julian Draxler. PSG je imel še nekaj priložnosti, izkazal se je vratar Marc Andre ter Stegen. Na drugi strani je Barcelona zapretila samo enkrat, ko je po podaji Neymarja streljal Andre Gomes, toda žogo je ustavil Kevin Trapp.

Di Maria je za 3:0 zadel v 55. minuti, ko je v zgornji kot izvrstno meril z levico s približno 20 metrov. V 72. minuti je nov udarec gostom zadal Edinson Cavani.

Parižani in Katalonci se odlično poznajo, saj se srečujejo že tretjič v zadnjih petih sezonah. Barca je pred dvema letoma na poti do naslova gladko izločila PSG v četrtfinalu. Vse je bilo odločeno že na Parku princev (1:3), na Camp Nouu pa so zmagali z 2:0. Precej bolj napeto je bilo aprila 2013, ko sta se ekipi v Parizu razšli z remijem (2:2), Barca pa je na domači zelenici trepetala vse do konca (1:1).



Osmina finala, prvi tekmi, danes ob 20.45:

BENFICA - BORUSSIA DORTMUND 1:0 (0:0)

Mitroglou 48.

Benfica: Ederson, Nelson Semedo, Luisao, Lindelöf, Eliseu, Fejsa, Pizzi, Salvio, Carillo, Rafa Silva, Mitroglou.

Borussia (D): Bürki, Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer, Weigl, Durm, Guerreiro, Dembele, Reus, Aubameyang.

Sodnik: Nicola Rizzoli (Italija)



PARIS SG - BARCELONA 4:0 (2:0)

Di Maria 18., 55., Draxler 40., Cavani 72.

Paris SG: Trapp, Kurzawa, Marquinhos, Kimpembe, Meunier, Rabiot, Verratti, Matuidi, Di Maria, Cavani, Draxler.

Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Busquets, Andre Gomes, Iniesta, Messi, Suarez, Neymar.

Sodnik: Szymon Marciniak (Poljska)



Povratni tekmi bosta 8. marca ob 20.45.

M. R.