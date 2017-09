Bayern nemočen v Parizu, Chelsea do treh točk v 94. minuti

Barcelona slavila z avtogolom

27. september 2017 ob 18:49,

zadnji poseg: 27. september 2017 ob 23:18

Baku - MMC RTV SLO

Paris St. Germain je z visoko zmago s 3:0 v 2. krogu Lige prvakov še poglobil krizo Bayerna. Chelsea je po preobratu v drugem polčasu in golu v 94. minuti v gosteh z 1:2 premagal Atletico Madrid.

PSG je na Parku princev prvič udaril že v 2. minuti, ko je po akciji Neymarja na robu kazenskega prostora in nizkem predložku pred vrata Svena Ulreicha matiral Dani Alves. V 31. minuti je na 2:0 z lepim strelom pod prečko povišal Edinson Cavani. Končni izid je v 62. minuti iz bližine po odbiti žogi postavil Neymar, potem ko je večji del dela opravil Kylian Mbappe in izigral Bayernove branilce. Mbappe je podal tudi Cavaniju pri drugem golu.

Pri gostih so Mats Hummels, Arjen Robben in Franck Ribery začeli na klopi, od te trojice je igral le Nizozemec v zadnjih 20 minutah. Najlepšo priložnost so imeli Bavarci v 19. minuti, ko se je po močnem polvoleju Javija Martineza izkazal vratar Alphonse Areola in izbil žogo čez prečko.

Izstopa tudi visok poraz Benfice v Baslu kar s 5:0, medtem ko je Manchester United v Moskvi zanesljivo opravil s CSKA-jem (1:4). V skupini D je Barcelona z 0:1 ugnala Sporting, Juventus pa z 2:0 Olympiacos.



Liga prvakov, 2. krog

Skupina A:

BASEL - BENFICA 5:0 (2:0)

Lang 2., Oberlin 20., 69., van Wolfswinkel 59./11-m, Riveros 77.

RK: Almeida 63./Benfica

CSKA MOSKVA - MANCHESTER UNITED 1:4 (0:3)

Kučajev 90.; Lukaku 4., 27., Martial 19./11-m, Mhitarjan 57.

Lestvica:

MANCHESTER UNITED 2 2 0 0 7:1 6 BASEL 2 1 0 1 5:3 3 CSKA MOSKVA 2 1 0 1 3:5 3 BENFICA 2 0 0 2 1:7 0



Skupina B:

PARIS SG - BAYERN 3:0 (2:0)

Dani Alves 2., Cavani 31., Neymar 62.

PSG: Areola, Kurzava, Thiago Silva, Marquinhos, Dani Alves, Motta (86./Lo Celso), Rabiot, Verratti (90./Draxler), Mbappe (79./Di Maria), Neymar, Cavani.

Bayern: Ulreich, Alaba, Javi Martinez, Süle, Kimmich, Tolisso (46./Rudy), Vidal, Alcantara, Rodriguez (46./Coman), Müller (69./Robben), Lewandowski.

Sodnik: Antonio Mateu Lahoz (Španija)

ANDERLECHT - CELTIC 0:3 (0:1)

Griffiths 38., Mbodji 50./ag, Sinclair 93.

Berić (Anderlecht) je bil na klopi.

Lestvica:

PARIS SG 2 2 0 0 8:0 6 BAYERN 2 1 0 1 3:3 3 CELTIC 2 1 0 1 3:5 3 ANDERLECHT 2 0 0 2 0:6 0



Skupina C:

ATLETICO MADRID - CHELSEA 1:2 (1:0)

Griezmann 40./11-m; Morata 60., Batshuayi 94.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

QARABAG - ROMA 1:2 (1:2)

Enrique 28.; Manolas 7., Džeko 15.

Lestvica:

CHELSEA 2 2 0 0 8:1 6 ROMA 2 1 1 0 2:1 4 ATLETICO MADRID 2 0 1 1 1:2 1 QARABAG 2 0 0 2 1:8 0



Skupina D:

SPORTING - BARCELONA 0:1 (0:0)

Coates 49./ag

JUVENTUS - OLYMPIACOS 2:0 (0:0)

Higuain 69., Mandžukić 80.

Lestvica:

BARCELONA 2 2 0 0 4:0 6 SPORTING 2 1 0 1 3:3 3 JUVENTUS 2 1 0 1 2:3 3 OLYMPIACOS 2 0 0 2 2:5 0

M. R.