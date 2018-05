Liga prvakov: Roma - Liverpool 1:2

Sodi Koprčan Damir Skomina

2. maj 2018 ob 20:45

zadnji poseg: 2. maj 2018 ob 21:11

Rim - MMC RTV SLO

Na povratni tekmi polfinala Lige prvakov se na rimskem Olimpicu merita Roma in Liverpool. Angleži so prvo srečanje dobili s 5:2. Tekmo sodi Koprčan Damir Skomina.

Rimljani verjamejo, da lahko pripravijo še eno presenečenje in preobrat, tako kot so ga v četrtfinalu proti Barceloni (1:4 in 3:0). Redsi lovijo prvi finale Lige prvakov po letu 2007, ko so v Atenah izgubili proti Milanu z 1:2.

Zmagovalec se bo 26. maja v Kijevu srečal z madridskim Realom. Kraljevi klub bo naskakoval že tretji zaporedni naslov evropskega prvaka.

Polfinale, povratna tekma, danes ob 20.45:

ROMA - LIVERPOOL 1:2 (-:-) 2:5

Milner 15./ag; Mane 9., Wijnaldum 26.

Roma: Alisson Becker, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, De Rossi, Pellegrini, Nainggolan, Schick, El Shaarawy, Džeko.



Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Milner, Salah, Firmino, Mane.



Sodnik: Damir Skomina (Slovenija)

REAL MADRID - Bayern 2:2 (1:1) 2:1

81.000; Benzema 11., 46.; Kimmich 3., James Rodriguez 63.

Izida prvih tekem sta v krepkem tisku. Finale bo 26. maja v Kijevu.

A. G.