Liga prvakov: Spartak Moskva - Maribor 0:0

Mladinci klonili s 5:0

21. november 2017 ob 13:09,

zadnji poseg: 21. november 2017 ob 18:30

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Maribora se v 5. krogu Lige prvakov merijo z ruskim prvakom moskovskim Spartakom. Njun prvi medsebojni obračun se je v Ljudskem vrtu končal brez zmagovalca (1:1).

V skupini E še ni vse odločeno. Maribor ima po visokem porazu proti Liverpoolu z 0:7 doma in 0:3 v gosteh zgolj eno točko na zadnjem mestu lestvice, a so v taboru vijoličastih še naprej optimistični. Morebitna zmaga nad Spartakom in poraz Seville proti Liverpoolu jih namreč ohranjata med živimi.

V Moskvi se temperatura giblje okrog nič stopinj Celzija. Rahlo naletava tudi sneg. Spartak je pričakovano začel napadalno in do prve priložnosti prišel v 5. minuti, ko je Jean Claude Billong izbil žogo na nogo Mariu Pašaliću, ta pa jo je z roba kazenskega prostora poslal čez prečko. A kljub premoči domačih jih je Maribor dobro umiril. Spartak si ni priigral večjih priložnosti.

Tavares ogrel dlani Selihova

Na drugi strani se je v 17. minuti v polprotinapadu priložnost ponudila Marcosu Tavaresu, ki je z 20 metrov ogrel dlani vratarja Aleksandra Selihova. To je bil sploh prvi strel katerekoli ekipe v okvir vrat. Na drugi strani je takoj v naslednjem napadu nevarno rusko akcijo s pravočasnim izbijanjem ustavil Marko Šuler. V 25. minuti je po podaji z desne strani z glavo poskusil Luis Adriano, a streljal mimo vrat. Vijoličasti so po prve četrt ure dobro stali na zelenici stadiona "Otkritje Arena".

Visok poraz mladincev

Tekmo v Moskvi sta že odigrali mladinski ekipi (U-19). Varovanci Muamerja Vugdalića so izgubili s 5:0. Mariborčani so nastopili v naslednji postavi: Cajnko, Hodžić, Strah, Pirtovšek, Žgarjner, Štusej, Verhovčak (61./Matavčić), Grajfoner, Ogrinec, Kukovec (83./Horvat), Žugelj (75./Morec). Klop: Stopajnik, Gorza, Morec, Mutavčić, Šlamberger, Horvat, Maher. Trener: Vugdalić.

Liga prvakov, 5. krog

Skupina E

Danes ob 18.00:

SPARTAK MOSKVA - MARIBOR 0:0 (-:-)

Spartak: Selihov, Petković, Tasci, Kutepov, Kombarov, Fernando, Popov, Promes, Adriano, Pašalić, Ze Luis.

Maribor: Handanović, Milec, Billong, Šuler, Viler, Pihler, Vrhovec , Kabha, Bajde, Bohar, Tavares.



Sodnik: William Collum (Škotska)

Ob 20.45:

SEVILLA - LIVERPOOL

Lestvica: LIVERPOOL 4 2 2 0 13:3 8 SEVILLA 4 2 1 1 8:8 7 SPARTAK MOSKVA 4 1 2 1 8:5 5 MARIBOR 4 0 1 3 1:14 1

Skupina F, danes ob 20.45:

NAPOLI - ŠAHTAR

MANCHESTER CITY - FEYENOORD

Lestvica: MANCHESTER CITY * 4 4 0 0 12:3 12 ŠAHTAR 4 3 0 1 7:5 9 NAPOLI 4 1 0 3 7:9 3 FEYENOORD 4 0 0 4 3:12 0 * - v osmini finala

Skupina G, danes ob 18.00:

BEŠIKTAŠ - PORTO

Ob 20.45:

MONACO - RB LEIPZIG (Kampl)

Lestvica: BEŠIKTAŠ 4 3 1 0 8:3 10 PORTO 4 2 0 2 9:7 6 RB LEIPZIG 4 1 1 2 5:8 4 MONACO 4 0 2 2 3:7 2

Skupina G, danes ob 20.45:

APOEL - REAL MADRID

BORUSSIA (D) - TOTTENHAM

Lestvica: TOTTENHAM * 4 3 1 0 10:3 10 REAL MADRID 4 2 1 1 8:5 7 BORUSSIA (D) 4 0 2 2 4:8 2 APOEL 4 0 2 2 2:8 2 * - v osmini finala

M. L., A. V.