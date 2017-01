Liga prvakov v odbojki: ACH Volley - Belchatow 0:1 (19:19 v 2. nizu)

Modena v torek premagala Craiovo

19. januar 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 19. januar 2017 ob 18:48

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Odbojkarji ACH Volleyja v Stožicah od 18.00 igrajo tretjo tekmo v Ligi prvakov. Gostijo Skra Belchatow iz Poljske, ki je še brez točke.

Na drugi strani imajo Ljubljančani tri točke, potem ko so decembra z 2:3 izgubili v Modeni, doma pa z istim izidom ugnali Craiovo.

"Kdo je favorit v tej tekmi, ni nobenega dvoma, ne glede na to, da je v prvih dveh krogih dvakrat izgubil, je to Belchatow. Vemo, kakšno ekipo ima, vemo, kakšne cilje ima, tako da kljub naši odlični formi in dejstvu, da igramo na domačem igrišču, ne moremo trditi, da ni favorit. V zadnjem času je tudi izboljšal formo, podrobno ga spremljam v domačih tekmovanjih," je pred tekmo povedal trener ACH-ja Zoran Kedačić.

Na prvi tekmi 3. kroga v skupini D je že v torek Modena premagala Craiovo s 3:1.



Skupina D, 3. krog

Danes ob 18.00 (v Stožicah):

ACH VOLLEY - BELCHATOW

0:1 (-19, -, -)



MODENA - CRAIOVA

3:1 (-24, 27, 18, 16)

Lestvica: MODENA 3 3 0 8 točk CRAIOVA 3 1 2 4 ACH VOLLEY 2 1 1 3 BELCHATOW 2 0 2 0

M. R.