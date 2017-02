Liga prvakov: Vardar - Celje PL (polčas 20:15)

Že v četrtek gostijo Rhein Neckar Löwen

25. februar 2017 ob 17:06,

zadnji poseg: 25. februar 2017 ob 18:05

Skopje - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško v 12. krogu Lige prvakov gostujejo pri Vardarju, vodilni ekipi skupine B.

Celjani so v prejšnjem krogu navdušili z zmago nad Kielcami, tokrat pa jih čaka še en težak nasprotnik. Slovenski prvak je izgubil vseh pet dosedanjih medsebojnih dvobojev z Vardarjem. V tej sezoni je klonil na obeh tekmah regionalne Lige Seha, prav tako na prvem domačem dvoboju v skupinskem delu Lige prvakov, kar glede na makedonski igralski kader sploh ni presenetljivo.

Pri Vardarju nastopajo sami imenitni igralci, kot so Španci Joan Canellas, Arpad Šterbik, Alex Dušebajev in Jorge Maqueda, Hrvati Ivan Čupić, Luka Cindrić in Igor Karačić, Rusi Timur Dibirov, Aleksander Derevan in Danil Šiškarev, v ekipi so tudi nekateri najboljši igralci iz Srbije, Črne gore in Makedonije.

Celjani bodo v naslednjem krogu 2. marca doma gostili Rhein Neckar Löwen.

LIGA PRVAKOV

12. KROG

Skupina B

Danes ob 17.30:

VARDAR - CELJE PL -:- (20:15)

RHEIN NECKAR - MEŠKOV BREST 25:24

Sobota:

ZAGREB - KRISTIANSTAD

Nedelja:

KIELCE - PICK SZEGED

Vrstni red: Rhein Neckar 17, Vardar 16, Kielce 14, Pick Szeged 13, Meškov Brest 12, Celje PL 7, Kristianstad 6, Zagreb 5.



Zmagovalca skupin se uvrstita v četrtfinale, ekipe od 2. do 6. mesta pa v osmino finala.

Skupina A:

Sobota:

VESZPREM - WISLA PLOCK

KIEL - BJERRINGBRO

PSG - KADETTEN

Nedelja:

BARCELONA - FLENSBURG

Vrstni red: Barcelona 20, PSG 18, Veszprem 12, Flensburg in Kiel po 11, Wisla Plock 8, Bjerringbro 4, Kadetten 2.

A. V.