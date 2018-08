Handanović bo z Interjem gostoval na Camp Nouu, PSG in Liverpool prihajata v Beograd

Ronaldo se bo znova srečal z rdečimi vragi

30. avgust 2018 ob 17:45,

zadnji poseg: 30. avgust 2018 ob 19:12

Monte Carlo - MMC RTV SLO

V Monte Carlu so izžrebali skupine Lige prvakov. V skupini C se bodo srečali Paris SG, Napoli, finalist lanske sezone Liverpool in Crvena zvezda, ki je prvič po letu 1992 med evropsko elito.



Real Madrid, ki je osvojil Ligo prvakov v zadnjih treh sezonah, bo igral v skupini G skupaj z Romo, moskovskim CSKA, katerega član je Jaka Bijol, in Viktorio Plzen.

Jan Oblak bo v skupini A z Atleticom igral proti Borussii Dortmund, Monacom in Bruggem. Samir Handanović, ki bo prvič branil med evropsko klubsko elito, bo z Interjem igral v skupini B skupaj z Barcelono, Tottenhamom in PSV.

Skupinski del se bo začel 18. in 19. septembra. Finale bo 1. junija 2019 na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu.

Nogometaši Crvene zvezde so le dan po zgodovinski uvrstitvi v Ligo prvakov dobili še eno odlično novico. Uefa je beograjskemu klubu prepolovila kazen dveh tekem brez prisotnosti gledalcev, tako da bodo imeli rdeče-beli že na prvi tekmi Lige prvakov pomoč navijačev.



Skupina A:

ATLETICO MADRID

BORUSSIA (D)

MONACO

CLUB BRUGGE

Skupina B:

BARCELONA

TOTTENHAM

PSV EINDHOVEN

INTER



Skupina C:

PARIS SG

NAPOLI

LIVERPOOL

CRVENA ZVEZDA

Skupina D:

LOKOMOTIV MOSKVA

PORTO

SCHALKE

GALATASARAY

Skupina E:

BAYERN

BENFICA

AJAX AMSTERDAM

AEK ATENE

Skupina F:

MANCHESTER CITY

ŠAHTAR DONECK

LYON

HOFFENHEIM

Skupina G:

REAL MADRID

ROMA

CSKA MOSKVA

VIKTORIA PLZEN

Skupina H:

JUVENTUS

MANCHESTER UNITED

VALENCIA

YOUNG BOYS

