Liga prvakov: Zrinjski - Maribor 0:1

Povratna tekma čez teden dni v Mariboru

12. julij 2017 ob 11:07,

zadnji poseg: 12. julij 2017 ob 19:54

Mostar - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora sezono začenjajo v Mostarju, kjer od 19. ure dalje v prvi tekmi 2. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov merijo moči z Zrinjskim.

"Ne morejo nam pripraviti posebnih presenečenj. Nekaj informacij smo že posredovali igralcem, preostale bomo v prihodnjih dneh v obliki videoanalize in tudi skozi treninge. Videli smo igrivo, nadarjeno ekipo, ki pa se ji moramo postaviti po robu z našimi najboljšimi značilnostmi. Moštveni duh mora biti naš zaščitni znak," je prepričan trener Maribora Darko Milanič.

Vijoličasti v sezono vstopajo z nekoliko pomlajeno ekipo. Kariero je končal Milivoje Novaković, najboljši nogometaš minule sezone Prve lige Dare Vršič pa ni podaljšal pogodbe. Odšel je tudi branilec Rodrigo Defendi. V Mostarju ima Milanič proti prvakom Bosne in Hercegovine na voljo Luko Zahovića, za katerega se vse bolj govori, da bo zapustil slovenske prvake.

Bilbija zapravil strel z bele točke

Mariborčani so tekmo začeli solidno, že v 6. minuti so nevarno zapretili po odličnem predložku Valona Ahmedija z desne strani, a so se gostitelji nekako le izvlekli. Sledile so minute Zrinjskega, zgolj tri minute pozneje je Marko Šuler v lastnem kazenskem prostoru nespretno podrl Nemanjo Bilbijo in zakrivil prekršek za najstrožjo kazen. Nemški sodnik Daniel Siebert je pokazal na belo točko, s katere pa je Bilbija zadel levo vratarjevo vratnico. Žoga se je srečno le šibkeje odbila od hrbta vratarja Jasmina Handanovića, tako da jo je lahko ujel in zadržal v posesti. V 13. minuti je Bilbija z levico poskusil še z razdalje, a je ostalo pri začetnih 0:0.

Zahović zatresel prazno mrežo

Vijoličasti so bolje zaigrali šele v drugi polovici prvega polčasa. Najbolj je izstopal Ahmedi, ki je z odličnimi podajami - tako s prostih strelov, kot tudi iz igre - razigraval svoje soigralce. V 26. minuti je s podajo z zunanjim delom stopala krasno našel vtekajočega Luko Zahovića, ki pa okroglega usnja ni najbolje sprejel, domača obramba je nevarnost pred vrati odpravila. V zaključku polčasa se je izid vendarle spremenil, zatresla pa se je mreža Zrinjskega. Dino Hotić je z odlično globinsko podajo pred vrati našel Gregorja Bajdeta, ta je žogo ujel pred vratarjem Kenanom Pirićem, jo podal do Zahoviča, ki je hladnokrvno zatresel prazno mrežo. 0:1.

LIGA PRVAKOV, 2. predkrog, prva tekma



Danes ob 19.00:

ZRINJSKI MOSTAR - MARIBOR 0:1 (0:1)

Zahović 43.

Bilbija (Zrinjski) je v 11. minuti z 11-m zadel vratnico.

Zrinjski: Pirić, Barić, Jakovljević, Katanec, Stojkić, Pezer, Ćavar, Filipović, Bilbija, Jović, Kajkut.



Maribor: Handanović, Palčič, Rajčević, Šuler, Viler, Kabha, Vrhovec, Hotić, Ahmedi, Bajde, Zahović



Sodnik: Daniel Siebert (Nemčija)



Povratna tekma bo v sredo, 19. julija, ob 20.15.

Mitja Lisjak