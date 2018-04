Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Celjani prvič nastopajo na zaključnem turnirju Lige Seha. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Celjani bodo v Skopju napadli lovoriko Dodaj v

Liga Seha: Celje Pivovarna Laško - Zagreb (polčas 11:14)

Vardar prvi finalist

13. april 2018 ob 20:10,

zadnji poseg: 13. april 2018 ob 20:56

Skopje - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško se na zaključnem turnirju Lige Seha v Skopju v polfinalu merijo z Zagrebom. Prvi finalist je Vardar, ki je s 33:24 ugnal Meškov Brest.

Celjani so se z Zagrebom na prvem medsebojnem dvoboju v tem regionalnem tekmovanju razšli z neodločenim izidom (25:25), v Celju pa so visoko izgubili (23:30).

Zagreb, za katerega igrata tudi Urh Kastelic in David Miklavčič, je začel bolje. S čvrsto in gibljivo obrambo 6-0, ki ji je poveljeval Kastelic, so ustavili celjski napad, na drugi strani pa sami brez večjih težav zadevali. Tako je semafor v 13. minuti kazal 7:3. Pri 10:6 (20. minuta) pa je celjski trener Branko Tamše vzel minuto odmora. Ta je pomagala, saj so se Celjani v nekaj minutah približali le na -1 (11:10).

A zaključek prvega polčasa je spet pripadel Zagrebu, ki se je z goloma Zlatka Horvata in Valentina Ravnića odlepil na +4 (14:10). Polčas se je končal s 14:11. Horvat je bil s štirimi goli najučinkovitejši strelec v tem delu.

V prvi tekmi je evropski prvak Vardar upravičil vlogo favorita in zanesljivo premagal Meškov Brest. Vid Poteko je za Meškov dosegel dva gola.

LIGA SEHA



FINAL FOUR, Skopje



POLFINALE



VARDAR - Meškov Brest 33:24 (17:14)

Danes ob 20.15:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - ZAGREB -:- (11:14)



Finale bo v nedeljo ob 20.15.

A. V.