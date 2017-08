Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Branko Tamše ima na voljo precej spremenjeno zasedbo. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Liga Seha: Gorenje - Celje PL

Obe ekipi v spremenjenih zasedbah

30. avgust 2017 ob 20:43

Velenje - MMC RTV SLO

V uvodnem krogu Lige Seha se v Velenju merita Gorenja in Celje Pivovarna Laško. Gostitelji si želijo prekiniti črno serijo, ki traja že neverjetnih 1365 dni.

Tekma je derbi kroga, kar je novost v letošnji sezoni, v kateri ni Veszprema in Izviđača iz prejšnje sezone, novinca pa sta srbska kluba Vojvodina Novi Sad in Dinamo Pančevo.

Rokometaši velenjskega Gorenja so v preteklih letih neuspešno naskakovali slovenski vrh. Vse pomembnejše domače lovorike so romale v Celje, v novi sezoni pa so trdno odločeni, da prekinejo dolgoletno sušo (zadnji pokal so v svoje vitrine pospravili leta 2013) in osvojijo naslov državnih prvakov.

Liga Seha, 1. krog, danes ob 20.45:

GORENJE VELENJE - CELJE PIV. LAŠKO

-:- (-:-)

Sreda:

TATRAN PREŠOV - MEŠKOV BREST

VOJVODINA - DINAMO PANČEVO

Četrtek:

ZAGREB - NEXE

Sobota:

METALURG SKOPJE - VARDAR

C. R.