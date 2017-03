Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Damian Lillard je izza črte metal 9/12. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lillard z 49 točkami pokopal Miami

Dragić ob metu 6/22 dosegel 17 točk

20. marec 2017 ob 08:00

Miami - MMC RTV SLO

Goran Dragić in soigralci niso znali zaustaviti Damiana Lillarda, svoje je dodal še nekdanji košarkar Laškega Jusuf Nurkić in Portland je iz Miamija odšel s pomembno zmago v boju za končnico.

Lillard je z devetimi trojkami izenačil rekord kariere, skupno pa se je njegov števec ustavil pri rekordu sezone - 49 točkah. 16 točk je vknjižil v zadnjih osmih minutah in pol v delnem izidu 28:18, s katerim so TrailBlazersi odločili tekmo (115:104).

26-letni organizator igre je imel met 14/21, od tega 9/12 izza črte. Zadel je vseh 12 prostih metov. Od All Star tekme naprej, za katero ni bil izbran, ima Lillard povprečje 31,2 točke ob 49,3-odstotnem metu (44,1 za tri).

Še naprej po prihodu iz Denverja navdušuje Jusuf Nurkić, ki je 21 točkam dodal še 12 skokov.

To ni bil večer Gorana Dragića. Dosegel je 17 točk, a ob skromnem metu 6/22. Od sedmih poskusov izza črte je zadel le enega. Prvi strelec Miamija je bil James Johnson s 24 točkami. Miami je po porazu in ob zmagi Detroita nad Phoenixom (112:95) spet padel z mest, ki prinašajo končnico. Z osmimi Pistonsi so izenačeni na izkupičku 34:36. Do konca rednega dela je še 12 tekem.

Portland se je s četrto zmago na zadnjih petih gostovanjih približal osmemu Denverju le na zmago zaostanka.

MIAMI - PORTLAND 104:115

J. Johnson 24, Dragić 17 (met 6/22), 4 skoki in 3 podaje v 38 minutah, Whiteside 17; Lillard 49 (14/21), Nurkić 21 in 12 skokov, McCollum 18.

DETROIT - PHOENIX 112:95

Caldwell Pope 23, Drummond 18 in 18 skokov, Udrih ni igral; Ulis 17, Chriss 16, Warren 15.

BROOKLYN - DALLAS 104:111

Lopez 27, Dinwiddie 18; Nowitzki 23, Barea 20, Barnes 19.

PHILADELPHIA - BOSTON 105:99

Šarić 23, Covington 16; Horford 27, Crowder 15.

NEW ORLEANS - MINNESOTA 123:109

Davis 28 in 12 skokov, Crawford 22, Cousins 15 in 11 skokov; Towns 33.

TORONTO - INDIANA 116:91

DeRozan 22, Ibaka 16; George 18, Young in Teague po 16.

SAN ANTONIO - SACRAMENTO 118:102

Gasol 22, Aldridge 18, Parker 16; Hield in Cauley Stein po 18.

LA LAKERS - CLEVELAND 120:125

Russell 40, Clarkson 19; Irving 46, James 34, Love 21 in 15 skokov.

Tekme 20. marca:

CHARLOTTE - ATLANTA

ORLANDO - PHILADELPHIA

INDIANA - UTAH

BOSTON - WASHINGTON

HOUSTON - DENVER

OKLAHOMA - GOLDEN STATE

LA CLIPPERS - NEW YORK

VZHODNA KONFERENCA T Z P % CLEVELAND CAVALIERS * 69 46 23 66,7 BOSTON CELTICS 70 44 26 62,9 WASHINGTON WIZARDS 69 42 27 60,9 TORONTO RAPTORS 70 41 29 58,6 ATLANTA HAWKS 69 37 32 53,6 INDIANA PACERS 69 35 34 50,7 MILWAUKEE BUCKS 69 34 35 49,3 DETROIT PISTONS 70 34 36 48,6 ------------------------------------- MIAMI HEAT 70 34 36 48,6 CHICAGO BULLS 70 33 37 47,1 CHARLOTTE HORNETS 69 30 39 43,5 NEW YORK KNICKS 69 27 42 39,1 PHILADELPHIA 76ERS 69 26 43 37,7 ORLANDO MAGIC 70 25 45 35,7 BROOKLYN NETS 69 13 56 18,8 ZAHODNA KONFERENCA T Z P % GOLDEN STATE WARR. * 69 55 14 79,7 SAN ANTONIO SPURS * 69 53 16 76,8 HOUSTON ROCKETS * 70 48 22 68,6 UTAH JAZZ 70 43 27 61,4 LOS ANGELES CLIPPERS 70 41 29 58,6 OKLAHOMA CITY THUNDER 69 40 29 58,0 MEMPHIS GRIZZLIES 70 40 30 57,1 DENVER NUGGETS 69 33 36 47,8 ------------------------------------- PORTLAND TRAILBLAZERS 69 32 37 46,4 DALLAS MAVERICKS 69 30 39 43,5 NEW ORLEANS PELICANS 70 29 41 41,4 MINNESOTA TIMBERWOLVES 69 28 41 40,6 SACRAMENTO KINGS 70 27 43 38,6 PHOENIX SUNS 70 22 48 31,4 LOS ANGELES LAKERS 70 20 50 28,6 * - v končnici

R. K.