Lindberg zabil dva gola, Rangersi izenačili na 2:2

Peta tekma bo v noči na nedeljo

5. maj 2017 ob 07:56

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti New York Rangersov so še drugič zapored premagali Ottawo s 4:1 in izid v seriji polfinala Vzhodne konference izenačili na 2:2.

Navijači modrih so veliko pričakovali od Ricka Nasha in Chrisa Kreiderja, nepričakovana junaka pa sta bila Oscar Lindberg (dva gola) in Tanner Glass (dve podaji).

Lindberg: Igramo agresivno

"Naš napad deluje res dobro, smo agresivni in si priborimo veliko ploščkov. Danes smo si priigrali dve dobri priložnosti in obe smo izkoristili," je bil po dveh golih zadovoljen 25-letni Šved.

Anderson igral le 40 minut

Lindberg je oba gola dosegel v srednji tretjini, ko so gostitelji povedli s 3:0. Gostujoči trener se je takrat odločil zamenjati vratarja Craiga Andersona (17 obramb), a to ni prineslo želenega preobrata.

Peta tekma bo v noči na nedeljo v Kanadi.

Liga NHL, končnica, polfinale, vzhod:

NY RANGERS - OTTAWA (2:2)

4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Holden 15., Lindberg 23., 36., Kreider 51.; Turris 54.

Obrambe: Lundqvist 22; Anderson 17, Condon 9.



Sobota:

WASHINGTON - PITTSBURGH (1:3)



Zahod, polfinale, petek:

ST. LOUIS - NASHVILLE (1:3)



ANAHEIM - EDMONTON (2:2)

S. J.