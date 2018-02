Lindsey Vonn po šestem mestu silovito napadli podporniki Trumpa

Naslajanje ob šestem mestu Američanke

18. februar 2018 ob 11:01

Pjongčang

Lindsey Vonn je komaj opravila s svojo prvo tekmo na olimpijskih igrah v Pjongčangu, ko so se že zbudili spletni troli.

Najuspešnejša smučarka vseh časov je bila decembra deležna zelo grobih komentarjev nekaterih podpornikov Donalda Trumpa, ki so na Twitterju pisali, da upajo, da si bo zlomila vrat, potem ko je v intervjuju za CNN razkrila svoj prezir do ameriškega predsednika.

Dejala je, dače bo na OI dobila medaljo, ne bo šla na sprejem v Belo hišo. "Upam, da bom na igrah zastopala Američane, ne pa predsednika," je izjavila 33-letna smučarka v intervjuju.

Napaka jo je stala medalje

Vonnovi se je na sobotnem superveleslalomu zaradi hude napake v zadnjem delu proge medalja izmuznila in je tekmo končala na šestem mestu, s tem pa odprla vrata kavčarskim kritikom. Komentarji so bili spet izredno neolikani, tudi nekaj takih je bilo, ki so ji želeli hudo poškodbo ali smrt.

Sovražni tviti so zgrozili tudi ameriško nogometno zvezdnico Julie Foudy. "Pravkar sem preživela zadnjih 20 minut ob branju tvitov, uperjenih proti @lindseyvonn. Še enkrat mi je naravnost slabo in sem zgrožena nad pomanjkanjem človečnosti, ki prežema našo državo. Lindsey je ravnokar pustila svoje srce na progi, Trumpovi podporniki pa se naslajajo/navijajo/slavijo, ker ni dobila medalje. Smo res postali takšni?" se je spraševala Foudyjeva.

"Ponoči spim dobro"

Vonnova se je nemudoma zahvalila Foudyjevi za njeno podporo. "Je že v redu, Julie. Ni treba, da me imajo vsi radi, moja družina me ima in sama ponoči spim prav dobro. Trdo delam in skušam biti kar najboljši človek. Če me ne marajo, so oni na izgubi," je zapisala Vonnova, ki je v Pjongčangu izjemno dejavna na družbenih omrežjih, ima pa ob vseh svojih rekordih "le" dve olimpijski medalji, obe iz Vancouvra leta 2010.

Kot navaja CNN, je bilo sicer veliko Američanov, ki so Vonnovo podprli in ji zaželeli več sreče na smuku, napovedanem za sredo, na katerem je 81-kratna zmagovalka tekem za svetovni pokal ena izmed vročih favoritinj.

Grožnje s smrtjo

Spletni pogrom nad športniki ni novost, navsezadnje ga je izkusil tudi nesojeni slovenski zastavonoša Jakov Fak, se pa je letos razširilo tudi na olimpijske igre, na katerih so imeli tekmovalci, z nekaj izjemami, več miru. Tako je ta teden kanadska hitrostna drsalka Kim Boutin po svojem nastopu na 500 metrov in spletnih grožnjah s smrtjo, ki so sledile, spremenila nastavitve svojih družabnih omrežij na zasebno.

Boutinova je dobila bronasto medaljo, potem ko so južnokorejsko favoritinjo za medalje Choi Min-jeong diskvalificirali zaradi prerivanja. Hitrostno drsanje na kratke proge je eden najbolj priljubljenih športov v Južni Koreji.

Korejski časnik Herald je poročal, da sta profila Boutinove na Twitterju in Instagramu pritegnila več kot 10.000 komentarjev korejskih oboževalcev, ki so Kanadčanko zasuli z gnevom.

Varnost tekmovalcev prioriteta

"Zdravje in varnost vseh naših članov ekipe je naša prioriteta, zato tesno sodelujemo s kanadsko zvezo hitrostnega drsanja, z našo varnostno ekipo in kanadsko policijo," so v izjavi za javnost sporočili iz kanadskega olimpijskega komiteja.

"Nihče od nas ne more nadzorovati družbenih omrežij, javnost ima pravico napisati, kar si misli, bi pa prosili vse, naj spoštujejo športnike in njihovo delo. Bistvo olimpijskih iger je povezovanje različnih držav, da tekmujejo v duhu prijateljstva," je dejal predstavnik Mednarodnega olimpijskega komiteja Mark Adams.

I just spent last 20 min's reading thru tweets directed at @lindseyvonn. Sickened & disgusted once again by the lack of humanity that engulfs our country. She just raced her damn heart out & Trump supporters gloat/cheer/celebrate her inability to medal. Is this what we've become? — Julie Foudy (@JulieFoudy) February 17, 2018

It’s ok Julie. Not everyone has to like me but my family loves me and I sleep well at night. I work hard and try to be the best person I can be. If they don’t like me their loss I guess... Thank you for the support https://t.co/EaySJE7QAe — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 17, 2018

K. S.