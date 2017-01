Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 23 glasov Ocenite to novico! Lindsey Vonn spet kriči od sreče. Foto: EPA Ilka Štuhec ima pred Laro Gut v smukaškem seštevku še vedno več kot eno zmago prednosti. Foto: EPA Lindsey Vonn vedno skrbi za svoj videz. Foto: EPA VIDEO Smuk Ilke Štuhec v Garmischu VIDEO Zmagoviti smuk Lindsey Vo... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Lindsey Vonn: Vložen čas, energija, znoj in solze so se obrestovali

Ilka Štuhec ostaja v smukaškem vodstvu

21. januar 2017 ob 09:21,

zadnji poseg: 21. januar 2017 ob 11:02

Garmisch - MMC RTV SLO

Povratnica po poškodbi Lindsey Vonn je že v izjemni formi, saj je v Garmischu dobila smuk za svetovni pokal, Ilka Štuhec je bila osma.

Američanka je imela v primerjavi z najboljšimi manj ugodno številko, a se je vseeno zavihtela na vrh in slavila 77. zmago, prvo po skoraj letu dni. Zadnjič je na najvišjo stopničko stopila 6. februarja 2016, ko je bila najboljša prav v Garmischu.

Druga je bila Lara Gut (+0,15), tretja pa Viktoria Rebensburg (+0,48).

Dokazala, da se je trdo delo poplačalo

"Tako sem vesela, da sem potrebovala samo dve tekmi, da se vrnem na sam vrh. Priznati moram, da po tekmi v Zauchenseeju res nisem vedela, koliko časa bom potrebovala. Danes sem dokazala, da se je trdo delo res poplačalo," je bila zadovoljna Američanka.

Od absolutnega rekorda Ingemarja Stenmarka (86 zmag - vse v tehničnih disciplinah) jo zdaj loči manj kot deset zmag. "Res sem veliko delala in garala. Številni mislijo, da sem samo prišla sem, skočila in zmagala, a pozabljajo, da je ta zmaga od mene zahtevala veliko časa, energije, krvi, kapelj znoja in solz."

Še 117 točk prednosti pred Gutovo

Ilka Štuhec, ki je v petek na treningu utrpela manjšo poškodbo, je bila osma, a ostaja vodilna v smukaškem seštevku svetovnega pokala. Pred Gutovo ima še 117 točk prednosti.

"Bila je kar težka preizkušnja, ker je bilo kar nekaj več neravnin oziroma bolj nemirno kot pa na obeh treningih. Vidljivost je bila za vse ista, ne pa idealna, ni pa to delalo nekih dodatnih težav. Drugače je bila moja vožnja večinoma v redu, a teh nekaj izletov iz idealne linije me je stalo kar nekaj časa, ki ga nisem mogla več pridobiti," je dejala Štuhčeva.

Nato je spregovorila še o poškodbi, za katero je že in še bo poskrbela kineziologinja Anja Šešum: "Že včeraj sva veliko delali, da bi bilo danes čim bolje. A moram reči, da me to kaj dosti ni oviralo. Bilo je sicer neprijetno, ko sem zaprla čevelj, a v štartni hišici sem pozabila, da je kar koli narobe in se na to nisem ozirala."

Ob koncu štartne liste sta nastopili še Maruša Ferk in Vanja Brodnik, a sta obe odstopili.

