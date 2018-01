Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 6 glasov Ocenite to novico! Švedi so v zadnjem delu tekme zmleli tekmece. Foto: EPA Petkrat ali šestkrat je bilo že na meji, da se bo tekma prekinila, a na koncu je žirija odločila, da tekma teče dalje, na koncu se je to za nas izkazalo kot za pravilno odločitev. Mislim, da smo se na strelišču v danih pogojih nekako znašli. Nismo bili odlični, a tudi konkurenca je grešila. Tekma je bila na meji regularnosti, zato je težko komentirati. Bili so trenutki, ko se je videlo bolje, in trenutki, ko se ni videlo ničesar. Tomaš Kos, glavni trener slovenske reprezentance Francoske biatlonke so prekinile nemško vladavino. Foto: EPA VIDEO Slovenska četverica 12. v... Dodaj v

Lindström Švedski prinesel zmago; Slovenija do olimpijske norme

Med dekleti presenetljivo slavje Francozinj

7. januar 2018 ob 14:35,

zadnji poseg: 7. januar 2018 ob 16:09

Oberhof - MMC RTV SLO

V Oberhofu so švedski biatlonci suvereno dobili tekmo štafet 4 x 7,5 km za svetovni pokal. Pred najbližjimi zasledovalci Italijani so imeli več kot minuto prednosti.

V izjemno težkih razmerah so si Švedi v postavi Martin Ponsiluoma, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson in Fredrik Lindström šele na koncu priborili zmago, zanjo je z izjemnim strelskim nastopom v stoje poskrbel predvsem Lindström, le enkrat je popravil strel, nato pa s hitrim tekom nadoknadil zaostanek za Italijo in ciljno črto prečkal minuto ter deset sekund pred italijanskim tekmovalcem. Tretje mesto so zasedli Norvežani.

Nadvse pomemben prispevek Bauerja

Slovenija je v tekmo krenila brez Jakova Faka, cilj pa je bil doseg olimpijske norme, tj. 12. mesto. Miha Dovžan nastopa ni začel najbolje, dvakrat je moral v kazenski krog in zdelo se je, da so možnosti za 12. mesto že izgubljene, a je Slovenijo v boj z odličnim nastopom vrnil Klemen Bauer, ki ni niti enkrat krenil v kazenski krog, svoji ekipi je priboril 11. mesto. Po nastopu Mitje Drinovca se je na progo podal še Lenart Oblak, ki je bil natančen na strelišču. Čeprav je v zadnjem krogu izgubljal, je vseeno zbral dovolj moči in Sloveniji zagotovil 12. mesto, s tem pa tudi olimpijsko normo.

Uvrščenih je bilo le 13 štafet, preostalih 12 so Švedi prehiteli za en krog, tako da so ostale brez uvrstitve.

K sreči so tudi tekmeci grešili

"Petkrat ali šestkrat je bilo že na meji, da se bo tekma prekinila, a na koncu je žirija odločila, da tekma teče dalje, na koncu se je to za nas izkazalo kot za pravilno odločitev. Mislim, da smo se na strelišču v danih pogojih nekako znašli. Nismo bili odlični, a tudi konkurenca je grešila. Tekma je bila na meji regularnosti, zato je težko komentirati. Bili so trenutki, ko se je videlo bolje, in trenutki, ko se ni videlo ničesar. Takrat je bilo treba malo počakati, saj se je vidljivost spreminjala. Bilo je ogromno nihanj. Tako kot je pihal veter, se je tudi tekmovalec taktično moral odločiti, ali bo počakal ali bo poskusil ustreliti v neugodnih pogojih. Mislim, da je bilo na koncu za vse enako. V drugi polovici tekme so se naredile skupine in tiste skupine, ki so prišle na strelišče skupaj, so imele podobne pogoje. Regularna ali neregularna tekma? V trenutku, ko so prišli tekmovalci na strelišče, so imeli enake pogoje in vse je bilo odvisno od tekmovalčeve reakcije. Za nas se je ta tekma srečno končala in smo seveda zelo veseli. Ni bilo Jakova Faka, a smo potrdili normo in mislim, da smo zato vsi lahko veseli," je bil po tekmi zadovoljen glavni trener Slovencev Tomaš Kos.

Slavje francoske štafete

Med dekleti so nekoliko presenetljivo v meglenem in zasneženem Oberhofu slavile Francozinje v postavi Anais Bescond, Anais Chevalier, Celia Aymonier in Justine Braisaz. Predtem so v štafeti kar šestkrat zapored slavile Nemke, ki so bile tokrat druge, še eno presenečenje v obliki Švedske pa je na tretjem mestu.

Biatlon, Oberhof

Štafeta (M), 4 x 7,5 km: 1. ŠVEDSKA 1:19:44,1 (1+9) 2. ITALIJA 1:10,8 (2+11) 3. NORVEŠKA 2:04,6 (3+14) 4. RUSIJA 2:32,1 (3+16) 5. FRANCIJA 3:40,0 (6+16) ... 12. SLOVENIJA 6:45,4 (2+19) Dovžan/Bauer/Drinovec/Oblak Štafeta (Ž), 4 x 6 km: * 1. FRANCIJA 1:12:42,4 (1+10) 2. NEMČIJA +32,4 (2+13) 3. ŠVEDSKA 48,2 (0+8) 4. RUSIJA 1:04,7 (1+5) 5. UKRAJINA 1:15,8 (0+12) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Ž. K., M. L.