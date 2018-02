Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Domnu Prevcu ni uspelo ponoviti srebra izpred dveh let. Foto: BoBo VIDEO 19-letni Norvežan Lindvik... Dodaj v

Lindvik mladinski svetovni prvak, Mogel osmi, D. Prevc deseti

Srebro osvojil Nemec Schmid, bron pa Avstrijec Leitner

1. februar 2018 ob 22:00

Kandersteg - MMC RTV SLO

Na mladinskem svetovnem prvenstvu v smučarskih skokih v Kanderstegu v Švici je pod žarometi prvak zanesljivo postal Norvežan Marius Lindvik. Najboljši Slovenec je bil Žak Mogel na 8. mestu.

Izjemno predstavo je prikazal mladi val, ki blesti tudi že na tekmah svetovnega pokala. Z dvema najboljšima skokoma je bil Lindvik prepričljivo najboljši. Pristal je pri 108,5 m in 101 m, skupno je zbral 291,4 točke. Srebro je osvojil Nemec Constantin Schmid s 105 in 99,5 metra (282,1 točke), do brona pa je v finalni seriji s četrtega mesta po prvi skočil Avstrijec Clemens Leitner s 100 in 96,5 metra (267,1 točke).

Četrti je bil Poljak Tomasz Pilch, peti Avstrijec Jan Hörl, šesti Francoz Jonathan Learoyd in sedmi Finec Andreas Alamommo.

Najboljši od četverice Slovencev je bil 16-letni član SSK-ja Ljubno BTC Žak Mogel na 8. mestu. V prvi seriji je s 94,5 metra na 9. mestu zaostajal tik za Domnom Prevcem, v finalu pa ga je s 97,5 metra in skupno 256,1 točke premagal. Prevc je po 97,5 m v prvi seriji v finalu pristal pri 92,5 m, skupaj 249,5 točke pa je bilo na njegovi drugi posamični tekmi na mladinskih svetovnih prvenstvih (pred dvema letoma je bil srebrn) dovolj za 10. mesto.

V finalu je skakal še Aljaž Osterc, ki je zasedel 21. mesto, medtem ko je Bor Pavlovčič tekmo končal na 33. mestu.

A. G.