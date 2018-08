Linta: Gre za najpomembnejšo tekmo v novejši zgodovini Olimpije

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 10 glasov Ocenite to novico! Si bo Olimpija podaljšala evropsko sezono? Foto: EPA Sorodne novice Olimpijine priprave na Slovake tudi z informacijami iz Beograda Dodaj v

22. avgust 2018 ob 13:54,

zadnji poseg: 22. avgust 2018 ob 14:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Trener Olimpije Aleksander Linta se zaveda, da je pred nogometaši Olimpije zgodovinski obračun in lepa priložnost, da Ljubljančani prvič zaigrajo v skupinskem delu Evropske lige.

"Strinjam se, da gre za najpomembnejšo tekmo v novejši zgodovini Olimpije. Sem optimist, nasprotnika spoštujem. Tudi če bi bil na drugi strani klub z bolj zvenečim imenom, bi bil optimist. Zavedam se, da ne bo lahko, ampak zaupam svojim fantom," je pred tekmo s slovaškim prvakom Spartakom iz Trnave v uvodu povedal Linta.

"Vzdušje je dobro. Tekma z Mariborom je že arhivirana. Zavedamo se svoje priložnosti. Dobro smo jih preučili. Dobili smo tudi informacije in videomaterial iz Crvene zvezde, ki je izločila Slovake v prejšnjem predkrogu Lige prvakov. O njih vemo praktično vse, zdaj moramo to le še udejanjiti na igrišču," je povedal Linta, ki ne bo mogel računati na poškodovanega Arisa Zarifovića. Vsi preostali nogometaši so pripravljeni.

Brez poškodovanega Zarifovića

"Slovaki so trda, disciplinirana ekipa, fizično zelo dobro pripravljena. Ne dosegajo veliko golov, upam, da bo tako tudi ostalo. Na takih dvobojih odločajo malenkosti. Mi moramo igrati pametno. Zavedati se moramo, da tekma ne traja 10, 15 minut. Idealno bi bilo, da ne dobimo gola in zmagamo. Videli bomo, kakšen bo rezultat po 90 minutah in nato naredili taktiko za drugo tekmo. Ti fantje si zaslužijo, da spišejo zgodovino," je še povedal Linta. Ljubljanski strateg na tekmi sicer ne bo mogel računati na poškodovanega branilca Arisa Zarifovića, vsi drugi pa bodo na razpolago.

Slovake bo v Stožicah podpiralo kar 800 navijačev.

Prenos iz Stožic bo na TV SLO 2 in MMC-ju. Tekma se bo začela ob 20.30, studijski del 20 minut prej. Povratna tekma bo 30. avgusta ob 20.30. Prenos boste lahko prav tako spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju.

