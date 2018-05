Litijani dobili loterijo v Rogaški Slatini

Peta tekma 18. maja v Litiji

11. maj 2018 ob 21:50,

Rogaška Slatina - MMC RTV SLO, STA

Litija je v finalu 1. slovenske futsal lige izsilila peto tekmo, potem ko je na četrti po kazenskih strelih s 4:2 premagala Dobovec Pivovarno Kozel.

Dobovcu je pred 600 gledalci v dvorani Ratanska vas dobro kazalo za osvojitev drugega naslova prvaka. Kristjan Čujec, ki v drugem polčasu zaradi poškodbe ni igral, je namreč domače povedel v vodstvo v 11. minuti.

To je držalo vse do 34. minute, ko je izid izenačil Denis Totošković. Pri kazenskih strelih pa so bili uspešnejši Litijani, saj so izkoristili vse tri kazenske strele (šestmetrovke), medtem ko Dobovec le enega. Peta tekma bo v petek, 18. maja.

"Upali smo, da bomo prvaki že prej. A glede na igre in rezultate ter potek finala je prav, da se o prvaku odloči na peti tekmi. Oboji smo si zaslužili dve zmagi. Skrivnosti med ekipama ni, oboji igramo kakovosten futsal," je prepričan Gašper Vrhovec, kapetan Litije.

"Tekma je bila trda, zahtevna. Odločale so malenkosti, Litija je zasluženo zmagala. Imeli smo tudi smolo pri izvajanju kazenskih strelov. Tudi sam sem zgrešil svoj 'penal'. Pri 1:0 bi morali mi zabiti še kak gol in verjamem, da bi mi zmagali," je zamujeno priložnost obžaloval kapetan domačih Rok Mordej.

Dobovec je prvo tekmo dobil s 6:3, drugo izgubil z 0:1, na tretji pa slavil s 5:2.

FUTSAL

DRŽAVNO PRVENSTVO

FINALE

Četrta tekma:

DOBOVEC PIVOVARNA KOZEL - LITIJA 2:2

* 2:4 (0:1, 1:1)

Čujec 11.; Totošković 34.

* - po kazenskih strelih

6-m:

Dobovec: Marot

Litija: Vrhovec, Totoškovič, Ručna

V odebeljenem tisku je stanje v zmagah. Igrajo na tri zmage.

A. V.