Liverpool izpadel iz Pokala FA, Kane preprečil senzacijo

Grigg šokiral West Ham

27. januar 2018 ob 23:00

Liverpool

Nogometaši Liverpoola so izpadli v 4. krogu Pokala FA. Na Anfieldu jih je izločil West Bromwich (2:3). Blestel je Jay Rodriguez, ki je zadel dvakrat.

Predzadnja ekipa Premier lige je prikazala odlično igro in se zasluženo uvrstila v osmino finala. Tudi dve odločitvi videosodnika v korist gostiteljev izbrancev Alana Pardewa nista spravili iz tira.

Rodriguez ekspresno zrežiral preobrat

V 5. minuti je imel lepo priložnost Mohamed Salah, a je njegov strel odbil Ben Foster. Pritekel je Roberto Firmino in z lobom zatresel mrežo. Le dve minuti zatem je z roba kazenskega izenačil Jay Rodriguez po podaji Chrisa Brunta. V 11. minuti so gostje že vodili, ko je Kieran Gibbs z leve strani pred vrati našel Rodrigueza, ki je iz bližine le še podstavil nogo.

Videosodnik posredoval dvakrat

Gostje so bili v silovitem naletu in v 20. minuti je Craig Dawson zatresel mrežo za 1:3, a je videosodnik razveljavil zadetek zaradi prepovedanega položaja. Jake Livermore je v 25. minuti povlekel Salaha za dres v kazenskem prostoru. Sodnik Craig Pawson je po navodilu videosodnika odšel ob igrišče in si ogledal posnetek, nato pa pokazal na belo točko. Roberto Firmino je stresel le prečko. V sodnikovem dodatku prvega polčasa je sledil nov šok za Liverpool. Dawson je z desne strani podal pred vrata, kjer je Joel Matip preusmeril žogo v lastno mrežo.

V drugem polčasu se je pritisk Liverpoola stopnjeval. V 78. minuti je znižal Salah po podaji Roberta Firmina. Vratar West Broma Ben Foster se je izkazal z nekaj odličnimi posredovanji. Liverpool je imel veliko več strelov (23:8) in tudi večjo posest (69:31 %).

Kane preprečil senzacijo v južnem Walesu

Harry Kane je osem minut pred koncem preprečil eno izmed največjih senzacij v Pokalu FA v zadnjih letih. Tottenham se je izognil izpadu proti četrtoligašu Newport Countyju (1:1). Ekipa iz južnega Walesa je bila na pragu senzacije, ko je Padraig Amond zadel z glavo sedem minut pred odmorom. Tudi v drugem polčasu Tottenhamu nikakor ni uspelo zadeti. Šele v 82. minuti je Kane unovčil podajo Heunga Min Sona in s tem izsilil ponovljeno tekmo na Wembleyju. 24-letni napadalec je dosegel že 128 golov na 194 tekmah za Tottenham, a še vedno ni osvojil nobene lovorike.

Grigg šokiral West Ham

Vodilna ekipa tretje lige Wigan je izločila West Ham z 2:0. Oba zadetka je dosegel Will Grigg. Reprezentant Severne Irske je bil ljubljenec navijačev na evropskem prvenstvu leta 2016 v Franciji, čeprav sploh ni stopil na zelenico. V 7. minuti je zadel z glavo, v 62. minuti pa je bil natančen še z bele točke.

4. krog:

Yeovil Town - MANCHESTER UNITED 0:4 (0:1)

Rashford 41., Herrera 61., Lingard 89., Lukaku 93.

Yeovil Town: Krysiak, James, Sowunmi, N. Smith, Dickson, Green (69./Fisher), Wing (84./C. Smith), Bird (56./Browne), Gray, Francois Zoko, Surridge.

Manchester United: Romero, Darmian, Lindelöf, Rojo, Shaw, Ander Herrera, Carrick, McTominay, Mata (65./Lukaku), Rashford (88./Angel Gomes), Sanchez (72./Lingard).

Sodnik: Paul Tierney





SHEFFIELD WEDNESDAY - Reading 3:1 (1:0)

Nuhiu 28., 53., Boyd 61.; Dawson 87./ag

Peterborough - LEICESTER 1:5 (0:3)

Hughes 58.; Diabate 9., Iheanacho 12., 29., Diabate 87., Ndidi 92.

HUDDERSFIELD - BIRMINGHAM 1:1 (1:0)

Mounie 21.; Jutkiewicz 54.

HULL CITY - Nottingham Forest 2:1 (2:0)

Bowen 18., Dicko 40.; Vellios 88.

Middlesbrough - BRIGHTON 0:1 (0:0)

Murray 91.

MILLWALL - ROCHDALE 2:2 (1:1)

Wallace 17./11-m, Thompson 90.; Henderson 32., Done 53.

Milton Keynes Dons - COVENTRY 0:1 (0:0)

Biamou 64.



NOTTS COUNTY - SWANSEA 1:1 (0:1)

Stead 62.; Narsingh 45.



SHEFFIELD UNITED - Preston North End 1:0 (0:0)

Sharp 80./11-m



SOUTHAMPTON - Watford 1:0 (1:0)

Stephens 4.



WIGAN - West Ham 2:0 (1:0)

Grigg 7., 62./11-m

NEWPORT COUNTY - TOTTENHAM 1:1 (1:0)

Amond 38.; Kane 82.



Liverpool - WEST BROMWICH 2:3 (1:3)

Firmino 5., Salah 78.; Rodriguez 7., 11., Matip 45./ag

Firmino je v 27. minuti zapravil 11-m.

Liverpool: Mignolet, Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Alberto Moreno, Oxlade-Chamberlain (65./Ings), Can (65./Milner), Wijnaldum, Salah, Roberto Firmino, Mane (65./Henderson).

West Bromwich: Foster, Nyom, Dawson, Evans, Gibbs (37./Hegazy), Livermore, Krychowiak, Barry (71./Yacob), Rodriguez, Robson-Kanu (39./Phillips), Brunt.

Sodnik: Craig Pawson





Nedelja ob 14.30:

CHELSEA - NEWCASTLE



Ob 17.00:

CARDIFF - MANCHESTER CITY



Tekme, ki se končajo z neodločenim izidom, bodo ponovljene. Menja se gostitelj.

A. G.