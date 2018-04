Liverpool naredil velik korak proti Kijevu

Mohamed Salah in Roberto Firmino zadela po dvakrat

24. april 2018 ob 13:30,

zadnji poseg: 24. april 2018 ob 22:38

Nogometaši Liverpoola so v prvi polfinalni tekmi Lige prvakov premagali Romo s 5:2 in tako naredili velik korak proti finalu v Kijevu, čeprav nekaj grenkega priokusa ostaja, saj so "redsi" vodili že s 5:0.

Liverpool je v prvi uri tekme s hitro in kombinatorno igro v "peklenskem ritmu" povsem zasenčil Romo. Blestel je Mohamed Salah, ki je dosegel dva gola, nato pa še dvakrat podal ob zadetkih Sadeja Maneja in Roberta Firmina. Slednji je v 68. minuti po podaji iz kota s svojim drugim zadetkom povišal na 5:0 in Rimljani so bili dotolčeni.

A nato se je Liverpool očitno zadovolil z visokim vodstvom, nekoliko stopil s plina, kar so gostje znali kaznovati. Edin Džeko je v 81. minuti znižal na 1:5, malo kasneje pa je Diego Perotti izkoristil še enajstmetrovko po roki Jamesa Milnerja za končnih 5:2. Rimljani so tako pred povratno tekmo, ki bo 2. maja v Rimu, ohranili nekaj upov za finale, sploh ker so v četrtfinalu že nadoknadili tri gole zaostanka proti Barceloni (4:1, 3:0). Kljub temu bi bil še en takšen dosežek velika senzacija.

Še končna statistika: posest žoge 55:45 za Romo, medtem ko je bil Liverpool nevarnejši - skupaj streli 16:12 in streli v okvir vrat 10:5.

Kolarov v 18. minuti stresel prečko

Roma je pred 51.000 gledalci na Anfieldu zapretila prva. Že v 2. minuti je Kevin Strootman prišel do strela z roba kazenskega prostora, a je Lorius Karius brez težav ukrotil strel. Na drugi strani je malo kasneje poskusil Mo Salah, vendar je bil Allison Becker na mestu. Nadaljevanje je prineslo dinamično predstavo na obeh straneh, ki pa ni prinesla večjih priložnosti. V 16. minuti se je pri domačih poškodoval Alex Oxlade-Chamberlain, tako da ga je zamenjal Georginio Wijnaldum. V 18. minuti je Aleksander Kolarov sprožil s približno 20 metrov, Karius je slabo posredoval, saj mu je žoga ušla med rokama, a ga je rešila prečka.

Mane nenatančen, Becker ustavil Salaha

Liverpool je v nadaljevanju prevzel pobudo. V 28. minuti se je Sadio Mane v bliskovitem protinapadu sam prebil pred Beckerja, a je z leve strani meril čez vrata. Malo kasneje je poskusil še Salah, a je bil Becker na mestu. V 34. minuti je Mane sicer zatresel mrežo, a je bil zadetek upravičeno razveljavljen zaradi ofsajda.

Mojstrovina Salaha za 1:0, prečka Lovrena

V 35. minuti pa je Liverpool le kronal terensko premoč. Salah je na robu kazenskega prostora prejel žogo, nato pa jo z diagonalnim strelom milimetrsko natančno poslal za hrbet Beckerja. Žoga se je v mrežo odbila od prečke. Malo kasneje bi lahko Liverpool povedel z 2:0, saj je Dejan Lovren po podaji iz kota stresel prečko. Liverpool je pritiskal za drugi zadetek, medtem ko se je Roma z velikimi težavami branila.

Salah udaril še drugič

In ko je že kazalo, da se bodo Rimljani ubranili velikega pritiska, je v prvi minuti sodnikovega podaljška Liverpool izpeljal še en bliskovit protinapad, v katerem sta si Roberto Firmino in Salah izmenjala dvojno podajo, tako da je slednji pritekel pred Beckerja in žogo mojstrsko spodkopal čezenj za 2:0. Statistika prvega polčasa: posest žoge 59:41, streli 12:3, v okvir vrat 7:1 - vse za Liverpool.

Salah podal, Mane v polno

Liverpool je tudi po odmoru nadaljeval v visokem ritmu in v 56. minuti prišel še do tretjega zadetka. Salah je vtekel na dolgo globinsko podajo Trent Alexander-Arnolda (in bil pri tem morda v nedovoljenem položaju), nato pa je z desne strani podal v sredino kazenskega prostora, kjer je Mane "s prve" žogo poslal za hrbet Beckerja.

Firmino z dvema goloma povišal na 5:0

Liverpool tudi po 3:0 ni popuščal. V 62. minuti je Salah na desni strani (spet) ušel Juanu Jesusu, prodrl v kazenski prostor in podal na daljo vratnico, kjer je Roberto Firmino žogo s kakšnega metra poslal v prazna vrata. Roma je bila popolnoma razbita. V 68. minuti je prejela še peti gol. Po podaji iz kota je Firmino z glavo žogo poslal v desni spodnji kot vrat Beckerja.

Džeko kaznoval napako Lovrena

Domači so po visokem vodstvu nekoliko stopili s plina, tako da je zadihala tudi Roma. V 81. minuti je bil Dejan Lovren prenizek pri izbijanju predložka, tako da je žoga na levi strani kazenskega prostora prišla do Edina Džeka, ta pa jo je poslal za levo vratnico v mrežo Kariusa.

Perotti z bele točke za 5:2

V 85. minuti je James Milner ob posredovanju v svojem kazenskem prostoru igral z roko, tako da je Felix Brych pokazal na belo točko. Zanesljivo jo je je izvedel Diego Perotti. Roma je "zavohala kri". Izpeljala je še nekaj nevarnih akcij, a tretjega gola vendarle ni uspela zabiti.

LIGA PRVAKOV

POLFINALE, prvi tekmi

LIVERPOOL - ROMA 5:2 (2:0)

51.236; Salah 35., 45., Mane 56., Firmino 62., 68.; Džeko 81., Perotti 85./11-m

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold , Lovren , Van Dijk, Robertson, Oxlade-Chamberlain (18./Wijnaldum), Henderson , Milner, Salah (74./Ings), Firmino (93./Klavan), Mane.



Roma: Alisson Becker, Florenzi, Manolas, Jesus (67./Perotti), Fazio , Kolarov, De Rossi (66./Gonalons), Strootman, Nainggolan, Džeko, Ünder (46./Schick).



Sodnik: Felix Brych (Nemčija)

Povratna tekma bo 2. maja.



Sreda ob 20.45:

BAYERN - REAL MADRID



Verjetni postavi:



Bayern: Ulreich, Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba, Javi Martinez, Müller, James Rodriguez, Robben, Ribery, Lewandowski.



Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modrić, Kroos, Isco, Benzema, Ronaldo.



Sodnik: Björn Kuipers (Nizozemska)

Povratna tekma bo 1. maja. Finale bo 26. maja v Kijevu.

