Liverpool ostal brez finala, na Wembley potuje Southampton

Za drugo finalno vstopnico Manchester United in Hull City

25. januar 2017 ob 23:05

Liverpool - MMC RTV SLO

Nogometašem Liverpoola na drugi polfinalni tekmi angleškega ligaškega pokala ni uspelo dvigniti vstopnice za Wembley. Tudi na drugi tekmi je slavil Southampton (0:1) in se zasluženo uvrstil v finale.

Gostje z juga Anglije so vso tekmo bolj ali manj le branili minimalno prednost s prvega obračuna na St. Mary'su. Kljub nenehnemu obleganju gostiteljev so si v prvem polčasu prav oni priigrali lepše priložnosti, vratar Loris Karius je moral večkrat odlično posredovati, da je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno.

V nadaljevanju so Liverpoolčani izvajali še večji pritisk na vrata gostujoče ekipe, po strelu Emreja Cana in slabšem posredovanju se je z neverjetno obrambo - žogo je pantersko izbil z golove črte - izkazal vratar Fraser Forster, kmalu zatem je Daniel Sturridge zapravil izjemno priložnost, ko je iz neposredne bližine sprožil prek vrat.

V končnici tekme so rdeči pritisnili na vse ali nič, tveganje se jim ni izplačalo. Še več, v 91. minuti so prejeli zadetek, zadnji žebelj v krsto petkratnih evropskih prvakov je z natančnim diagonalnim strelom z desne strani zabil Shane Long. Slavje Southamptona in njegovih navijačev se je lahko začelo.

Ligaški pokal, polfinale, povratni tekmi:

Liverpool - SOUTHAMPTON 0:1 (0:0) 0:1

Long 91.



Četrtek ob 20.45:

HULL CITY - MANCHESTER UNITED. 0:2

V krepkem tisku sta izida prvih tekem.



Finale bo 26. februarja na Wembleyju.

M. L.