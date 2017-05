Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Emre Can je mojstrsko pospravil žogo pod prečko. Foto: Reuters Jürgen Klopp se je veselil velikih treh točk v boju za tretje mesto. Foto: Reuters Sorodne novice Tottenham bo prvič po letu 1995 sezono končal pred Arsenalom Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Liverpool po izjemnih škarjicah Cana blizu Lige prvakov

Ugoden razpored za Redse do konca

1. maj 2017 ob 23:02

London - MMC RTV SLO

Emre Can je na zadnji tekmi 35. kroga dosegel enega izmed najlepših zadetkov v letošnji Premier ligi. Liverpool je na Vicarage Roadu premagal Watford (0:1) in se približal uvrstitvi v Ligo prvakov.

V sodnikovem dodatku prvega polčasa je Lucas Leiva podal v kazenski prostor gostiteljev, kjer je Can s škarjicami s 15 metrov poslal žogo pod prečko. 23-letni Nemec je s pravim evrogolom utrdil Redse na tretjem mestu. Izbranci Jürgena Kloppa imajo 69 točk, Manchester City jih je zbral 66, Manchester United pa 65. Oba velikana iz Manchestra imata še tekmo manj.

Že tri minute pred edinim golom na srečanju so imeli gostje veliko priložnost. Adam Lallana, ki je že v 13. minuti zamenjal poškodovanega Philippa Coutinha, je z roba kazenskega prostora stresel prečko.

Prödl najbližje izenačenja

Watford je bil razglašen večji del tekme. V 69. minuti je Etienne Capoue streljal prek vrat, v sodnikovem dodatku so gostitelji vse moči usmerili v napad. Rezervist Stefano Okaka je z glavo našel Sebastiana Prödla, ki je v 94. minuti z levico streljal z desetih metrov in zadel prečko.

"To je najlepši zadetek v moji karieri. Videl sem prazen prostor. Stekel sem hitro v kazenski prostor, najprej sem pomislil na strel z glavo, a to ni bilo izvedljivo, potem pa nisem preveč razmišljal," je bil navdušen Can.

Liverpool ima zdaj usodo v svojih nogah. Na Anfield prihajata še Southampton in Middlesbrough, edino gostovanje pa bo v Londonu pri West Hamu.

35. krog:

WATFORD - LIVERPOOL 0:1 (0:1)

Can 45.

Watford: Gomes, Mariappa, Prödl, Britos (19./Kabasele), Janmaat, Cleverley, Doucoure, Capoue (73./Success), Amrabat (85./Okaka), Deeney, Niang.

Liverpool: Mignolet, Clyne, Matip, Lovren, Milner, Can, Lucas, Wijnaldum, Roberto Firmino, Origi (84./Sturridge), Coutinho (13./Lallana; 87./Klavan).

Sodnik: Craig Pawson

Odigrano v soboto in nedeljo:

SOUTHAMPTON - HULL CITY 0:0

STOKE CITY - WEST HAM 0:0

SUNDERLAND - BOURNEMOUTH 0:1 (0:0)

King 88.

WEST BROMWICH - LEICESTER 0:1 (0:1)

Vardy 43.

CRYSTAL PALACE - BURNLEY 0:2 (0:1)

Barnes 7., Gray 85.

MANCHESTER UNITED - SWANSEA 1:1 (1:0)

Rooney 45./11-m; Sigurdsson 79.

EVERTON - CHELSEA 0:3 (0:0)

Pedro 66., Cahill 79., Willian 87.

MIDDLESBROUGH - MANCHESTER CITY 2:2 (1:0)

Negredo 38., Chambers 77.; Agüero 69./11-m, Jesus 85.

TOTTENHAM - ARSENAL 2:0 (0:0)

Alli 55., Kane 58./11-m

Lestvica: CHELSEA 34 26 3 5 72:29 81 TOTTENHAM 34 23 8 3 71:22 77 LIVERPOOL 35 20 9 6 71:42 69 MANCHESTER CITY 34 19 9 6 65:37 66 MANCHESTER UTD. 34 17 14 3 51:25 65 ARSENAL 33 18 6 9 64:42 60 EVERTON 35 16 10 9 60:40 58 WEST BROMWICH 34 12 8 14 39:43 44 SOUTHAMPTON 33 11 8 14 39:44 41 BOURNEMOUTH 35 11 8 16 50:63 41 LEICESTER 34 11 7 16 42:54 40 STOKE CITY 35 10 10 15 37:50 40 WATFORD 34 11 7 16 37:55 40 BURNLEY 35 11 6 18 35:49 39 WEST HAM 35 10 9 16 44:59 39 CRYSTAL PALACE 35 11 5 19 46:56 38 HULL CITY 35 9 7 19 36:67 34 SWANSEA 35 9 5 21 40:69 32 MIDDLESBROUGH 35 5 13 17 26:45 28 SUNDERLAND 34 5 6 23 26:60 21

A. G.