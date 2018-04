Liverpool stavi na Salaha, Roma na Džeka

Liverpool in Roma do danes odigrala pet uradnih tekem

24. april 2018 ob 13:30

Liverpool - MMC RTV SLO

Danes se bosta na prvi polfinalni tekmi letošnje Lige prvakov na Anfieldu pomerila Liverpool in Roma. Rdeči lovijo tretjo uvrstitev v finale tega tekmovanja, Rimljani prvo.

Liverpoolčani so v Ligi prvakov, odkar je ta leta 1992 zamenjala Evropski pokal, slast igranja v finalu okusili dvakrat. Prvič leta 2005, ko so po carigrajskem čudežu z izvajanjem 11-metrovk ugnali Milan, drugič dve leti pozneje, ko je bil isti nasprotnik boljši v Atenah. Rdeči bodo desetič v zgodovini zaigrali v polfinalu najelitnejšega klubskega tekmovanja v Evropi, letos lovijo šesti naslov prvaka.

Najboljša uvrstitev Rome v Ligi prvakov je bila do letošnje sezone četrtfinale. Tam je pred neverjetnim letošnjim podvigom proti Barceloni igrala dvakrat, in sicer v sezoni 2006/07, ko jih je izločil Manchester United, in leto dni pozneje, ko so bili znova boljši rdeči vragi. Roma bo prvič po 27 letih zaigrala v polfinalu evropskega tekmovanja, prvič po letu 1991, ko je v Pokalu Uefa s skupnim izidom 2:1 ugnala Brondby.

Leta 1984 za evropski naslov

Sta pa Liverpool in Roma med seboj odigrala pet uradnih tekem, prvo 30. maja 1984, ko sta se na rimskem Olimpicu udarila za naslov evropskega prvaka. Tega so po izvajanju 11-metrovk osvojili Liverpoolčani. Še po dvakrat sta se kluba udarila v sezonah 2000/01 in 2001/02. V sezoni 2000/01 je Liverpool dobil obračun 4. kroga Pokala Uefa s skupnim izidom 2:1, leto dni pozneje so rdeči v skupinskem delu Lige prvakov tekmo na Olimpicu remizirali (0:0), na Anfieldu pa po zadetkih Jarija Litmanena in Emila Heskeyja dobili z 2:0.

Tekma se bo na Anfieldu začela ob 20.45. Povratni obračun bo 2. maja na Olimpicu.

Liga prvakov, polfinale, prva tekma

Danes ob 20.45:

LIVERPOOL - ROMA

Verjetni postavi:



Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner, Salah, Firmino, Mane.



Roma: Alisson Becker, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, De Rossi, Strootman, Nainggolan, Perotti, Džeko, Ünder.



Sodnik: Felix Brych (Nemčija)

Povratna tekma bo 2. maja. Finale bo 26. maja v Kijevu.

