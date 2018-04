Liverpool z rušilno močjo že v uvodne pol ure zmlel Man. City

Barcelona z nogo in pol v polfinalu

4. april 2018 ob 20:45,

zadnji poseg: 4. april 2018 ob 22:37

Liverpool,Barcelona - MMC RTV SLO

Nogometaši Liverpoola so z izjemno igro v prvem polčasu prišli do ogromne prednosti v četrtfinalu Lige prvakov. Na Anfieldu so odpravili Manchester City kar s 3:0. Barcelona je premagala Romo s 4:1.

Izbranci Pepa Guardiole si lahko že v soboto na mestnem derbiju z Unitedom zagotovijo naslov angleškega prvaka, edini poraz v Premier ligi v letošnji sezoni pa so doživeli sredi januarja na Anfieldu, ko je Liverpool na sijajnem derbiju zmagal s 4:3. Tokrat je bil City še bolj nemočen, saj niti enkrat ni streljal v okvir vrat!

Sanjske pol ure Liverpoola

Redsi so v silovitem ritmu krenili proti vratom sinjemodrih. V 12. minuti je Mohamed Salah v kazenskem prostoru našel Roberta Firmina, njegov strel z desne strani je Edersonu še uspelo odbiti. Firmino je žogo nato mimo nespretnega Kyla Walkerja spravil do Salaha, ki jo je z bližine poslal žogo v mrežo. Gostitelji so leteli po zelenici Anfielda in v 21. minuti je Alex Oxlade Chamberlain z izjemnim strelom z desno nogo s 25 metrov poslal žogo pod prečko po podaji Jamesa Milnerja.

Gostje so bili popolnoma brez idej, nikakor se jim ni uspelo otresti silovitega pritiska. Po pol ure igre je Salah z desne strani podal na daljšo vratnico, kjer je Sadio Mane s petih metrov z glavo povišal na 3:0.

Drugi polčas je bil precej mirnejši, City je sicer prevladoval v posesti žoge, toda čeprav je prišel do kar nekaj zaključnih strelov, ni niti eden letel v okvir vrat. Liverpoolčani so tako ohranili visoko prednost in so naredili ogromen korak k preboju med najboljše štiri.

Guardiola: Zelo težko bo, a moramo verjeti v preobrat

Pep Guardiola je presenetljivo opravil le eno zamenjavo, v 57. minuti je vstopil Raheem Sterling. Na klopi je vseh 90 minut sedel Bernardo Silva. Salah je igrišče zapustil že v 53. minuti zaradi poškodbe prepone.

"Začeli smo dobro in sploh nismo bili v podrejenem položaju. Liverpool je bil boljši 15 minut in takrat je zadel trikrat. V drugem polčasu smo na vse načine skušali znižati, vendar nam ni uspelo. Ne morem se preveč pritoževati nad igro mojih izbrancev. Nihče ne verjame v preobrat, vendar nas čaka še povratna tekma. Zelo težko bo, a moramo verjeti. Najprej nas čaka tekma proti Manchester Unitedu za naslov," je poudaril Guardiola.

De Rossi osmoljenec prvega polčasa

Na Camp Nouu so pričakovano ritem narekovali gostitelji. V 7. minuti je Luis Suarez zatresel mrežo po podaji Andresa Inieste, a je bil v prepovedanem položaju. Precej bolj nevarno je bilo v 18. minuti, ko je Ivan Rakitić z roba kazenskega prostora zavrtinčil žogo v vratnico, potem ko so Rimljani zelo slabo posredovali po kotu. Deset minut zatem se je izkazal vratar Rome Alisson po nevarnem poskusu Suareza. Sedem minut pred odmorom je Iniesta skušal zaposliti Messija, a je posredoval Daniele de Rossi, ki je z drsečim štartom s 15 metrov poslal žogo v lastno mrežo. Alisson je bil nemočen.

Tudi Manolas v napačno mrežo

Takoj na začetku drugega polčasa je imela Roma lepo priložnost, a je Diego Perotti z glavo zgrešil vrata iz ugodnega položaja. Na drugi strani je Messi meril preveč po sredini vrat. V 55. minuti pa so Katalonci podvojili prednost, znova so Italijani dosegli avtogol. V želji po posredovanju pred svojim golom je Konstantinos Manolas žogo ob Samuelu Umtitiju poslal v lastno mrežo.

Džeko vlil malce upanja Rimljanom

Že v 59. minuti je bilo že 3:0, ko je odbito žogo Luisa Suareza iz bližine v mrežo potisnil Gerard Pique. Roma je zatem prišla do nekaj polpriložnosti, v 80. minuti pa so zmanjšali zaostanek, ko je Edin Džeko zadel z osmih metrov z levico po podaji Perottija.

Suarez končal strelski post v Ligi prvakov

Rimljani bi lahko še upali na čudež na Olimpicu naslednji torek, če ne bi prejeli še četrtega zadetka. Luis Suarez je v 87. minuti iz bližine zadel za končnih 4:1, potem ko je rezervist Denis Suarez z desne strani podal pred vrata, zelo slabo pa je posredoval branilec Federico Fazio, žoga je odbil naravnost na nogo urugvajskega napadalca. Suarez je tako zadel v Ligi prvakov prvič po 13 mesecih oz. po 1.058 minutah suše.

Četrtfinale, prve tekme:

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY 3:0 (3:0)

54.074; Salah 12., Oxlade-Chamberlain 20., Mane 31.

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Milner, Henderson , Oxlade-Chamberlain ( 85./Moreno), Salah ( 53./Wijnaldum), Firmino ( 71./Solanke), Mane.



Manchester City: Ederson, Walker, Kompany, Otamendi , Laporte, Fernandinho, Gündogan ( 57./Sterling ), De Bruyne , Silva, Sane, Gabriel Jesus .



Sodnik: Felix Brych (Nemčija)



BARCELONA - ROMA 4:1 (1:0)

90.106; De Rossi 38./ag, Manolas 55./ag, Pique 59., L. Suarez 87.; Džeko 80.

Barcelona: ter Stegen, Nelson Semedo, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Sergi Roberto ( 83./Andre Gomes), Busquets ( 66./Paulinho), Rakitić, Iniesta ( 85./D. Suarez), Messi, L. Suarez.



Roma: Alisson, Florenzi ( 72./El Shaarawy), Fazio, Manolas, Kolarov , De Rossi ( 77./Defrel), Strootman , Bruno Peres, Pellegrini ( 61./Gonalons), Džeko, Perotti.

Sodnik: Danny Makkelie (Nizozemska)

Povratni tekmi bosta 10. aprila.

JUVENTUS - REAL MADRID 0:3 (0:1)

40.849; Ronaldo 3., 64., Marcelo 73.

RK: Dybala 66./Juventus

SEVILLA - BAYERN 1:2 (1:1)

40.610; Sarabia 31.; Navas 37./ag, Thiago 68.

Povratni tekmi bosta 11. aprila.

Polfinale bo 24./25. aprila in 1./2. maja. Finale bo 26. maja v Kijevu.





A. G.