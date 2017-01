Liverpool želi proti Chelseaju popraviti vtis iz zadnjih tednov

Do danes 175 medsebojnih obračunov

31. januar 2017 ob 14:05

Liverpool - MMC RTV SLO

Danes zvečer je v okviru 23. kroga Premier lige na sporedu veliki derbi med Liverpoolom in Chelseajem, do nedavnega najboljšima ekipama na Otoku.

Toda Liverpoolova forma je v zadnjem času močno padla. Poznala se je odsotnost nekaterih nogometašev - še najbolj napadalca Sadia Maneja, ki se je s Senegalom boril na afriškem Pokalu narodov -, rdeči so v napadu igrali brezidejno, nasprotniki so jim z odlično obrambno taktiko povzročali sive lase. Varovanci Jürgena Kloppa v letošnjem letu še niso dosegli ligaške zmage, nazadnje so 31. decembra lani z 1:0 na Anfieldu ugnali Manchester City.

Od tedaj so v ligi remizirali s Sunderlandom (2:2) in Manchester Unitedom (1:1), medtem ko jih je v prejšnjem krogu na Anfieldu s 3:2 presenetil Swansea City. Od možnih devetih točk so osvojili zgolj dve in tudi izgubili drugo mesto na prvenstveni lestvici. Za nameček so izpadli še iz obeh pokalnih tekmovanj - v polfinalu ligaškega pokala so morali premoč priznati Southamptonu, v 4. krogu FA-pokala je bil boljši Wolverhampton.

Na drugi strani Chelsea dominira v letošnji sezoni Premier lige, na zadnjih petih tekmah je štirikrat zmagal, grenkobo poraza je okusil le proti Tottenhamu 4. januarja, ko je bilo 2:0. Varovanci Antonia Conteja imajo po 22 odigranih krogih 18 zmag, remi in 3 poraze, s čimer so se dokopali do 55 točk. Osem manj jih ima drugouvrščeni Arsenal, devet manj Tottenham. Na četrtem mestu je Liverpool, ki je v dozdajšnjem delu prvenstva zbral deset točk manj od modrih s Stamford Bridgea.

Bolje izgubiti tri tekme v treh različnih tekmovanjih

"Občutek po treh zaporednih porazih je vse prej kot dober. Toda zgubiti tri tekme v treh različnih tekmovanjih je vsekakor bolje, kot izgubiti vse tri v istem tekmovanju. Enostavno moramo izkoristiti vse, kar smo do zdaj naredili. Ostati moramo pozitivni. Seveda imamo še vedno vse možnosti za uvrstitev v Ligo prvakov," je na novinarski konferenci pred tekmo dejal Klopp. Nemški strateg bo najverjetneje lahko računal na Adama Lallano, ki se vrača po manjši poškodbi, medtem ko sta nastopa Nathaniela Clyna in Maneja še pod vprašajem. Prvi še vedno čuti bolečino po poškodbi v predelu reber, drugi se je pravkar vrnil z afriškega Pokala narodov.

Conte: Zmaga še pomembnejša za samozavest

Conte medtem nima težav pri sestavljanju udarne začetne enajsterice, zdravi so prav vsi nogometaši. "Liverpoolove rezultate iz zadnjega obdobja je težko pojasniti. Prepričan sem, da je imela ekipa na zadnjih tekmah veliko smole. Od našega zadnjega obračuna z Liverpoolom (zmaga rdečih na Stamford Bridgeu z 2:1, op. a.) smo zelo napredovali, smo precej bolj samozavestni. Ko meriš moči z ekipami enake kvalitete, je zmaga še toliko pomembnejša za krepitev samozavesti, a tekma bo zelo težka," je dejal Italijan, ki Chelsea uspešno krmili proti novemu naslovu angleškega prvaka.

Liverpool in Chelsea sta se do danes pomerila na 175 uradnih tekmah. Uspešnejši so petkratni evropski prvaki, ki so dobili 76 tekem, 61-krat je zmagal Chelsea, 38-krat se je tekma končala brez zmagovalca. Največ golov je v medsebojnih obračunih zabil legendarni napadalec Liverpoola Ian Rush (10 v 19 nastopih), po 9 sta jih zadela Roger Hunt (Liverpool; 9 v 16 nastopih) in Didier Drogba (Chelsea; 9 v 28 nastopih).

23. krog, danes ob 20.45:

BOURNEMOUTH - CRYSTAL PALACE

ARSENAL - WATFORD

BURNLEY - LEICESTER

MIDDLESBROUGH - WEST BROMWICH

SUNDERLAND - TOTTENHAM

SWANSEA - SOUTHAMPTON

Ob 21.00:

LIVERPOOL - CHELSEA

Sreda ob 20.45:

WEST HAM - MANCHESTER CITY



Ob 21.00:

MANCHESTER UNITED - HULL CITY

STOKE CITY - EVERTON

Lestvica: CHELSEA 22 18 1 3 47:15 55 ARSENAL 22 14 5 3 50:23 47 TOTTENHAM 22 13 7 2 45:16 46 LIVERPOOL 22 13 6 3 51:27 45 MANCHESTER CITY 22 13 4 5 43:28 43 MANCHESTER UTD. 22 11 8 3 33:21 41 EVERTON 22 10 6 6 33:23 36 WEST BROMWICH 22 9 5 8 30:28 32 STOKE CITY 22 7 7 8 28:34 28 WEST HAM 22 8 4 10 29:36 28 SOUTHAMPTON 22 7 6 9 22:26 27 BOURNEMOUTH 22 7 5 10 32:39 26 BURNLEY 22 8 2 12 24:33 26 WATFORD 22 6 6 10 25:38 24 LEICESTER 22 5 6 11 24:37 21 MIDDLESBROUGH 22 4 8 10 18:25 20 SWANSEA 22 5 3 14 26:51 18 CRYSTAL PALACE 22 4 4 14 30:41 16 HULL CITY 22 4 4 14 20:47 16 SUNDERLAND 22 4 3 15 20:42 15

