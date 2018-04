Liverpoolov navijač po napadu pred Anfieldom v kritičnem stanju

80 privržencev Rome začelo pretep pred stadionom

25. april 2018 ob 09:55

V Liverpoolu ne odmeva le torkova visoka zmaga rdečih, temveč tudi neljubi dogodki pred začetkom tekme, v katerih jo je huje skupil Liverpoolov navijač.

Policija okrožja Merseyside je javnosti sporočila, da je približno deset minut pred začetkom prvega polfinalnega obračuna letošnje Lige prvakov med Liverpoolom in Romo prišlo do pretepa pred stadionom.

Po poročanju očividcev je približno 80 privržencev Rome po stranski ulici prodrlo v območje pred Anfieldom, kjer so se zbirali domači navijači, in začelo pretep. Pri tem so si pomagali z različnimi predmeti, od pasov in steklenic, do nožev in celo kladiva, poroča policija.

V kaosu, ki je zavladal za nekaj minut, jo je huje skupil 53-letni Liverpoolov navijač, ki si je prišel tekmo ogledat z Irske. "Žrtev je v kritičnem stanju," so sporočili s policije, ki je zaradi kršenja javnega reda in miru aretirala sedem navijačev Rome, dva - stara 25 in 26 let - pa v povezavi z napadom na omenjenega navijača. Še pred prihodom policije so Romine privržence Liverpoolovi navijači pregnali izpred stadiona.

S policijske uprave so razkrili, da med drugim preiskujejo tudi uporaba pirotehničnih izdelkov ob prihodu obeh ekip na stadion. "Nekateri v množici, ki je prišla pozdravit prihod Liverpoolove ekipe, so uporabljali pirotehnične izdelke. Zdaj ugotavljamo, kdo vse je bil odgovoren za storjena kazniva dejanja," je povedal glavni nadzornik Dave Charnock.

Liverpool je tekmo dobil s 5:2, med strelce so se vpisali Mohamed Salah (2), Roberto Firmino (2) in Sadio Mane. Za Romo sta zadela Edin Džeko in Diego Perotti. Povratna tekma bo na rimskem Olimpicu 2. maja.

