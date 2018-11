Ljubenska najstnika po uspešnem poletju optimistično zreta v zimo

Gorazd Bertoncelj je med sedmerico za prvo tekmo 40. sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih uvrstil dva najstnika, oba člana kluba z Ljubnega, Timija Zajca in Žaka Mogla.

"Mislim, da je Timi glede na lani naredil korak ali dva naprej, da je stabilnejši, in to na višji ravni, kar je zelo pomembno," je o starejšem izmed omenjenih skakalcev povedal novi glavni trener slovenske reprezentance, ki z Zajcem sodeluje že dve leti, zdaj pa se je Timiju pridružil še leto dni mlajši Mogel: "Žaka podobno spremljal dobro leto. Precej dobro sem ga spremljal, ko je eno leto treniral pod vodstvom Gorazda Pogorelčnika. Je zelo obetaven mlad skakalec, ki ima eno zelo dobro posebnost. Zelo močan je v gibanju odskoka in vzleta. Mogoče v tem segmentu celo trenutno naš najboljši tekmovalec. Skače dobro in zdaj mora iti samo sproščeno in s samozaupanjem na tekme."

Zajc, ki je konec aprila dopolnil 18 let, je v svetovnem pokalu debitiral že lani. Na prvi nastop v Wisli sicer nima najlepšega spomina, ko je bil diskvalificiran, a v nadaljevanju je korektno opravil svojo nalogo in skupaj osvojil 88 točk, kar je zadostovalo za končno 32. mesto v skupnem seštevku: "Lani sem v Wisli debitiral v svetovnem pokalu in sem bil kar malce nervozen, ko nisem vedel, kaj me čaka. Letos ta cirkus že poznam in se bom tako lotil vsega skupaj bolj sproščeno. Letos bom tudi gledal bolj na svetovni pokal kot celoto, in ne kot lani, ko sem iz tekme v tekmo, ali bodo točke ali ne. Upam, da bom rezultatsko višje kot lani," je povedal nadarjeni skakalec iz Hramš v Spodnji Savinjski dolini.

Zajčeva prva želja konstantnost

Lani je na Poljsko odšel kot slovenski prvak – poletni naslov je pozneje združil še z zimskim –, letos pa, kot pravi, se na prvo postajo zime podaja še bolje pripravljen: "Če gledam poletno sezono, sem bolje pripravljen kot lani. Mislim, da sem zadržal tisto formo iz poletja oziroma da smo v zadnjih dveh mesecih to še malo nadgradili, in upam, da bom Wislo zapustil s čim boljšim rezultatom. Dobil sem še nekaj nove in boljše opreme. Zdaj moram te stvari le prenesti v zimsko sezono. Lani sem bil diskvalificiran, ko sem imel še malo premalo znanja, in kontrola je tu ostrejša. Dres sem imel narejen precej na meji in zmanjkalo je pol centimetra, saj sem ga premalo potegnil gor. Sem bil kar razočaran, a sem vseeno hitro pozabil."

V zimo vstopa z dobro popotnico uspešnih poletnih nastopov, saj je bil v seštevku velike nagrade najboljši slovenski skakalec. Zasedel je 13. mesto, skakal je na petih od devetih tekem, najbolj pa se je izkazal v Courchevelu, kjer je bil odličen četrti. Čeprav se je večkrat pokazalo, da poletni rezultati niso merilo za zimske, pa Timi vseeno verjame, da nekaj le pomenijo: "Seveda imaš, glede na to, da si poletje oddelal zelo dobro, posledično nekoliko višja pričakovanja. Vseeno mislim, da poletje je tudi neki kazalnik, saj večina stalnih narodov – predvsem Poljaki – že nekaj let skače dobro tako poleti kot pozimi oziroma potem v svetovnem pokalu še bolje. Verjamem, da grem lahko z mirno glavo naprej."

"Rezultatskih ciljev nimam definiranih, seveda pa imam neke želje. Preprosto, da bi bil čim višje, rad bi skakal tudi med 15-imi, a nimam konkretnih ciljev, da bi rekel, da moram biti uvrščen do tega mesta, da moram biti deseti ali peti. Predvsem je želja konstantnost. Želim biti na tekmah sproščen, da ne bo neke miselnosti, da je tekma in mora biti nekaj drugače. Tako bom skušal narediti tiste najboljše skoke. Zadnji treningi so po mojem mnenju potekali zelo dobro. Po zadnjem treningu, ki smo ga imeli na ledeni smučini v Planici, sem bil zelo zadovoljen in zaradi tega grem lahko sproščen v Wislo," je dodal Zajc, ki bi prvo postajo razočaran zapustil, če se ne bi vrnil s točkami svetovnega pokala.

S prvim prebojem v finale bi bil jasno zadovoljen tudi Mogel, ki bo tako kot klubski kolega lani krst med skakalno elito doživel na napravi, ki nosi ime legendarnega Adama Malysza. "V Wisli bom poskušal pokazati čim boljše skoke. Skušal bom biti čim bolj sproščen, z rezultati pa se ne želim obremenjevati, saj je to šele moja prva tekma. Cilje si bom zastavljal po prvih preizkušnjah," je dejal obetavni tekmovalec, ki prav tako prihaja iz Savinjske doline. Mladenič iz Letuša je z dobrimi nastopi poleti v celinskem pokalu, kjer je za Avstrijcem Philippom Aschenwaldom zasedel drugo mesto, za prvo periodo svetovnega pokala Sloveniji priskakal dodatno kvoto sedmega tekmovalca.

"Malce sem se presenetil, saj nisem pričakoval tako dobrih skokov v poletnem delu. Ko sem začel kazati te skoke in sem jih jeseni v bistvu še nadgradil, pa mi je to dalo veliko motivacijo za zimo. Mislim, da so bili skoki v zadnjem času vsi na dovolj visoki ravni in so si bili kar podobni," je povedal dijak tretjega letnika Gimnazije Franceta Prešerna v Kranju, ki je pred dobrim tednom izvedel, da ga je Bertoncelj uvrstil med potnike za Poljsko, zdaj pa že komaj čaka na svoj debi v svetovnem pokalu. S skakalnico v Wisli se je aktualni slovenski podprvak že dobro seznanil, saj je tu avgusta prvič skočil na stopničke v celinskem pokalu.

"Nekaj pozitivne nervoze je, treme, ki bi me morda ovirala pri skokih, pa ne. Upam, da bo skakalnica v Wisli dobro pripravljena in nas čaka lepa tekma. Nekih rezultatskih ciljev si nisem postavljal. Poskusil bom preprosto pokazati čim boljše skoke. Zagotovo bi bil za začetek zadovoljen s točkami. Kar se tiče sezone, se bom skušal čim večkrat uvrstiti na tekme svetovnega pokala. Zavedam se, da mi to uspe le z dobrimi skoki. Sicer sem se v ekipi dobro znašel, saj so me sotekmovalci lepo sprejeli in se dobro razumemo. Smo mlada ekipa in delamo v sproščenem vzdušju," je pristavil Žak, ki je marca dopolnil 17 let, in je bil tako daleč najmlajši na zaključku velike nagrade v Klingenthalu, kjer si je ob debiju v kvalifikacijah zanesljivo zagotovil mesto na tekmi, a je veter nato preprečil tekmo.

