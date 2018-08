Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nogometašice Olimpije (fotografija je arhivska) so po visokem porazu izgubile možnosti za preboj v nadaljnje tekmovanje. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Ljubljančanke klonile proti Minsku

Na turnirju še Bratislava in Barcelona

7. avgust 2018 ob 16:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenske nogometne prvakinje, članice Olimpije, so na domačem kvalifikacijskem turnirju za Ligo prvakinj izgubile proti Minsku z 0:6.

Ljubljanske nogometašice so upale na uspešen začetek kvalifikacijskega turnirja, a se je izkazalo, da so Belorusinje premočne tekmice. Do vodstva so prišle ob koncu prvega polčasa, ko so v sedmih minutah povedle s 3:0, delo pa so dokončale v drugem delu s še tremi zadetki. Po dvakrat sta zadeli Ana Pilipenko in Emueje Ogbiagbevha.

Danes bo na stadionu ŽAK v Šiški na sporedu še druga tekma prvega kroga, saj se bosta ob 18.15 pomerila Slovan Bratislava in Somatio Barcelona, ki je klub s Cipra.

Napreduje le prvouvrščena ekipa

V drugem krogu kvalifikacij, napredovanje si bo zagotovila prvouvrščena ekipa, se bodo nogometašice Olimpije v petek ob 18.15 pomerile s Ciprčankami, zadnjo tekmo pa bodo igrale v ponedeljek, 13. avgusta ob 17. uri, ko se bodo na stadionu Stožice pomerile še s slovaško zasedbo.

A. V.