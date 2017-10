Ljubljanski maraton: Močni aduti za nov rekord trase

Rekord predlani tekel Etiopijec Limenih Getachew

26. oktober 2017 ob 12:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Prireditelji 22. Ljubljanskega maratona so zvabili nekaj odličnih tekačev z vrhunskimi časi. Tudi z nekaj višjimi denarnimi nagradami upajo na nov rekord največjega tekaškega dogodka v Sloveniji.

Prva zvezdnika maratona bosta Kenijec Marius Kimutai in Etiopijka Firehiwot Dado. Kimutai je namreč zmagal na letošnjem maratonu v Rotterdamu, njegov osebni rekord pa je 2:05:47 ure, ki ga je odtekel lani v Amsterdamu. Firehiwot Dado je že bila zmagovalka prestižnega maratona v New Yorku. To ji je uspelo leta 2011, ko je ob zmagi tekla 2:23:15. Zadnja leta je imela težave s poškodbami, ki pa naj bi bile preteklost in v Ljubljano prihaja dobro pripravljena.

Rekord proge med moškimi je 2:08:19, predlani ga je tekel Etiopijec Limenih Getachew. Med ženskami je lastnica rekordne znamke Kenijka Caroline Kilel, ki je leta 2009 tekla 2:25:24 ure. Prireditelji so za tekača, ki bi izboljšal rekord ljubljanskega maratona, poleg 30.000 evrov za zmago pripravili še dodatnih 3.000 evrov za rekord in še nekaj bonusa za čas.



V moški konkurenci bodo v boju za zmago še Kenijca Levi Matebo Omari in Philip Sanga Kimutai. Prvi ima osebni rekord 2:05:16 ure, drugi pa 2:06:07, oba sta ju postavila leta 2011 v Frankfurtu. Še en Kenijec John Mwangangi v Ljubljano prihaja z osebnim rekordom 2:06:13 iz Valencie 2015. Solomon Kirwa Yego je osebni rekord postavil letos v Parizu, ko je ciljno črto prečkal s časom 2:07:12, ima pa tudi odličen čas v polmaratonu (58:44). V Ljubljani bi moral nastopiti tudi Kenijec Vincent Kipruto, ki je bil na berlinskem maratonu narekovalec tempa, a je na koncu odtekel do konca maratona, s časom 2:06:14 pa je bil peti. Poleg Dadojeve je glavna kandidatka za izboljšanje rekorda Etiopijka Shuto Genemo Wote, ki ima osebni rekord 2:24:31 ure.

Najboljši slovenski maratonci so po besedah organizatorjev udeležbo odpovedali zaradi poškodb. S tem se ne strinja Rok Puhar, ki je letos zastopal Slovenijo v maratonu na svetovnem prvenstvu v Londonu, že pred časom se je odločil, da bo tekel na polmaratonu. Na 10-kilometrski razdalji bodo zmagi lovili Maruša Mišmaš v ženski ter Jan Petrač in Blaž Grad v moški konkurenci. Na dvodnevno tekaško prireditev je v vseh kategorijah sicer prijavljenih 28.405 tekačev.

T. J.