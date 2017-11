Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Ljubo Jasnič Foto: BoBo Dodaj v

Ljubo Jasnič

25. november 2017 ob 10:57

Montreal - MMC RTV SLO

Počakal bom, kaj se bo zgodilo ta konec tedna. Imam slab občutek, a obenem upam, da se motim.

Ljubo Jasnič, predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije, seveda ni mogel biti zadovoljen z začetkom sezone smučarjev skakalcev. Če na drugi postaji (ta konec tedna) v Ruki ne bo napredka, bo hitro ukrepal, na "zatožno klop" bo moral seveda trener Goran Janus:

"V tem primeru bomo v ponedeljek začeli zelo resne pogovore z Janusom. Strokovnjaki, ki skrbijo za kondicijo, mi zatrjujejo, da je telesna pripravljenost za od 20 do 30 odstotkov boljša kot lani, drugi pravijo, da so napredovali v tehniki skoka. Iz povedanega sklepam, da je dovolj že ena majhna poteza, da pride do pravega klika in spremembe v miselnosti. Če v Ruki ne bo rezultatskega preboja, ne moremo zgolj čakati na boljše dni, saj so pred nami olimpijske igre. Imam veliko idej, kaj narediti. Morebitne kadrovske spremembe bi iskali znotraj ekip.

Vir: Dnevnik.

S. J.