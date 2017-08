Ljudski vrt: Maribor - Hapoel Ber Ševa 1:0

Mariborčanom zadošča zmaga z 1:0

22. avgust 2017 ob 12:06,

zadnji poseg: 22. avgust 2017 ob 21:56

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Odštevanja je konec, nogometaši Maribora se v povratni tekmi 4. predkroga Lige prvakov merijo s Hapoelom iz Beršebe. Vijoličasti po letih 1999 in 2014 lovijo tretjo uvrstitev med nogometno elito.

Mariborčanom poraz v Izraelu z 1:2 daje veliko razlogov za optimizem. Trener Darko Milanič pred razprodanim Ljudskim vrtom pogreša le poškodovanega Luko Zahovića. Milanič je sicer začel s pričakovano postavo. V primerjavi s tekmo v Beršebi je Dina Hotića zamenjal Gregor Bajde. V napadu je le Marcos Tavares.

Mariborčani so že od prve minute naprej odločno poskušali z napadalnimi akcijami na polovici Hapoela, ki se je nekoliko potegnil nazaj. Prvi strel proti vratom gostov je tako v 8. minuti sprožil Martin Milec, a je njegov poskus zletel mimo vrat.

Projektil Vilerja za vodstvo Maribora

Napadi Maribora so sadove obrodili že malo kasneje. Valon Ahmedi je namreč v 15. minuti z desne strani prodrl v kazenski prostor gostov, nato pa podal v sredino, kjer je obramba Hapoela izbila žogo, a le do Mitje Vilerja, ki jo je z roba kazenskega prostora z levico "pospravil" v zgornji desni kot nemočnega vratarja Guya Haimova. Zares izjemen zadetek bočnega branilca vijoličastih.

Tavares zgrešil za nekaj decimetrov

Zadetek je dal krila domačim, ki so izpeljali še nekaj obetavnih akcij. Poskusil je Ahmedi. Na drugi strani so zapretili tudi gostje, a resneje niso ogrozili vrat Jasmina Handanovića. Poskus Mohammada Ghadirja z glavo je zgrešil okvir vrat. Podobno je v 30. minuti grdo zgrešil John Ogu. Je bil pa zato blizu zadetku Marcos Tavares, ki je po predložku Bajdeta z desne strani meril nekaj decimetrov nad prečko. Maribor je do odmora pametno branil prednost. Statistika prvega polčasa: posest žoge 53:47 za Hapoel, medtem ko je bil Maribor nekoliko bolj nevaren: streli 3:2, streli v okvir vrat 1:0.

Drugi polčas se je začel dinamično. V protinapadu se je priložnost ponudila Ahmediju, ki pa se je zapletel, tako da je velika priložnost splavala po vodi. Malo kasneje je Ahmedi sprožil še s prostega strela, a je meril naravnost v Haimova. Vijoličasti so v nadaljevanju pritisnili proti vratom Hapoela, tako da se je zdelo, da drugi zadetek visi v zraku.

Liga prvakov, 4. predkrog, povratne tekme, prvaki:

Danes ob 20.45:

MARIBOR - HAPOEL BER ŠEVA 1:0 (1:0) 1:2

12.200; Viler 15.

Maribor: Handanović, Viler , Šuler, Rajčević, Milec, Kabha, Vrhovec, Bohar, Ahmedi, Bajde, Tavares.

Hapoel Ber Ševa: Haimov, Bitton, Elhamed (46./Ohana), Taha , Tzedek, Korhut, Radi, Ogu, Melikson, Nwakaeme, Ghadir (56./Pekhart).

Sodnik: Gianluca Rocchi (Italija)



Astana - CELTIC 4:3 (1:1) 0:5

Ajer 26./ag, Mužikov 48., Twumasi 49., 69.; Sinclair 33., Ntcham 80., Griffiths 90.

Danes ob 20.45:

RIJEKA - OLYMPIACOS -:- (0:1) 1:2

Marin 25.

Sreda ob 20.45:

KÖBENHAVN - QARABAG 0:1

SLAVIA PRAGA - APOEL 0:2

Liga prvakov, 4. predkrog, povratne tekme, neprvaki:

Danes ob 20.45:

SEVILLA - ISTANBUL BASAKSEHIR 2:1



NICE - NAPOLI 0:2

Sreda ob 20.45:

CSKA MOSKVA - YOUNG BOYS 1:0

LIVERPOOL - HOFFENHEIM 2:1

STEAUA BUKAREŠTA - SPORTING 0:0

V krepkem tisku so izidi prvih tekem.

M. L., A. V., foto: BoBo