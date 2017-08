Ljudski vrt pripravljen: Maribor drevi po Ligo prvakov

Pri vijoličastih bo manjkal le poškodovani Luka Zahović

22. avgust 2017 ob 12:06

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Maribora bodo danes zvečer igrali za skupinski del Lige prvakov. Na povratnem obračunu 4. predkroga morajo proti Hapoelu Ber Ševi nadoknaditi zaostanek z 1:2 s prve tekme v Izraelu.

Aktualni slovenski prvaki lovijo tretjo uvrstitev v Ligo prvakov. Po manj uspešnih sezonah 2015 in 2016, ko so evropske nastope končali že v poletnih mesecih, so Mariborčani spet na velikem prizorišču. Poraz v Izraelu z 1:2 jim daje veliko razlogov za optimizem, prav tako so dobro spoznali izraelskega tekmeca.

Trener Darko Milanič bo pogrešal le poškodovanega Luko Zahovića, sam pa poudarja, da bo do uspeha moč priti le s preudarno igro na gol, pri čemer pa gostitelji ne smejo pozabiti obrambe. Želja je seveda hiter vodilni zadetek, saj bi izid 1:0 odgovarjal slovenski ekipi, Izraelci pa bi se bili prisiljeni odpreti.

Današnji dvoboj v Ljudskem vrtu bo vodil italijanski sodnik Gianluca Rocchi. Tudi tokrat bodo ulice okoli stadiona zaprte za ves promet, prav tako bodo na stadionu veljali strogi varnostni ukrepi, za imetnike vstopnic pa bo mestni promet po 18. uri brezplačen, kar naj bi olajšalo ogled tekme. Posebej se je na tekmo pripravila še policija, ki napoveduje tudi video nadzor.

Liga prvakov, 4. predkrog, povratne tekme, prvaki:

Danes ob 20.45:

MARIBOR - HAPOEL BER ŠEVA 1:2



Verjetni postavi



Maribor: Handanović, Viler, Šuler, Rajčević, Milec, Kabha, Vrhovec, Bohar, Ahmedi, Bajde, Tavares.



Hapoel Ber Ševa: Haimov, Bitton, Taha, Tzedek, Korhut, Radi, Ogu, Einbinder, Melikson, Nwakaeme, Ghadir.



Sodnik: Gianluca Rocchi (Italija)

Danes ob 17.30:

ASTANA - CELTIC 0:5



Ob 20.45:

RIJEKA - OLYMPIACOS 1:2



Sreda ob 20.45:

KÖBENHAVN - QARABAG 0:1

SLAVIA PRAGA - APOEL 0:2

Liga prvakov, 4. predkrog, povratne tekme, neprvaki:

Danes ob 20.45:

SEVILLA - ISTANBUL BASAKSEHIR 2:1

NICE - NAPOLI 0:2

Sreda ob 20.45:

CSKA MOSKVA - YOUNG BOYS 1:0

LIVERPOOL - HOFFENHEIM 2:1

STEAUA BUKAREŠTA - SPORTING 0:0

V krepkem tisku so izidi prvih tekem.

M. L.