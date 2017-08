Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči V odsotnosti Sergia Llulla bo večji del bremena padel na Sergia Rodrigueza in Rickyja Rubia. Foto: EPA

Llull si je strgal kolenske vezi

Hrvati v Franciji premagali še Litvo

10. avgust 2017 ob 09:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Košarkarji Belgije so na pripravljalni tekmi na Tenerifih presenetljivo premagali Španijo (89:71), vendar je vse dogajanje zasenčila huda poškodba zvezdnika Real Madrida Sergia Llulla.

Španski organizator igre si je sredi prve četrtine poškodoval koleno, zdravniški pregled pa je pokazal, da gre za strgane kolenske vezi. V naslednjih dneh ga čaka operacija. Llull bo tako izpustil evropsko prvenstvo in večji del prihajajoče sezone.

Pri Belgijcih je bil najučinkovitejši Axel Hervele z 18 točkami, pri Špancih pa Pau Gasol, ki jih je dosegel 15.

Na turnirju v Franciji so košarkarji Hrvaške po zmagi nad Francijo dobili še tekmo z Litvo (82:80). Tako kot na prvi tekmi sta blestela Dario Šarić in Bojan Bogdanović. Šarić je 28 točkam dodal 9 skokov, Bogdanović pa je dosegel 21 točk. Mindaugas Kuzminskas je vknjižil 16 točk, Jonas Valančiunas pa 10 točk in 10 skokov.

S Hrvaško se bo slovenska reprezentanca pomerila v soboto ob 18. uri v Opatiji.

Robi Kaurin